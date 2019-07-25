〈財報〉SK海力士Q2營業利潤大跌89% Q4起砍DRAM產能

據報導，SK 海力士在週四 (25 日) 公布 4 月至 6 月期間的第二季財報。受到中美貿易戰的緊張情勢影響，智慧型手機乃至數據中心的記憶體晶片需求受到抑制、價格疲弱，該公司財報低於預期，營業利潤大跌 89%，至三年來最低水平。

以下是財報關鍵數據整理:

營業利潤： 6376 億韓元 (5.41 億美元)，季減 53%，年減 89%，低於分析師預期的 7,439.1 億韓元。

營收: 6.45 兆韓元，年減 38%，略高於分析師預期的 6.41 兆韓元

淨收益: 5,370 億韓元，年減 88%，低於市場分析師預期的 5,837.1 億韓元。

受到供給過剩的影響，記憶體價格自去年底開始跌落，DRAM 平均銷售價格下跌 24%，記憶體價格下跌 25%。不過受到日本對南韓關鍵半導體材料出口限制可能會干擾全球智慧型手機機及相關零組件供應的影響，DRAM 和 NAND 快閃記憶體的現貨報價在近幾週有所增長。

公司展望：

SK 海力士表示，需求的復甦不如原先預期，價格跌幅也高於預期，因此公司計畫調整相關生產與投資，以應對市場環境。為因應晶片市況的疲軟，公司在 2020 年的投資預算支出將會大幅減少，並且將自第四季開始調降 DRAM 產能，NAND 快閃記憶體的晶片的投入減幅也將從 10% 擴大至 15%。

目前，SK 海力士與競爭對手三星電子正面臨貿易戰的威脅，以及美國對華為的限令，市場情緒悲觀。同時，日本對南韓實行半導體出口限制，前景也因此變的更為複雜。