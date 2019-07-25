彭博：日本已考慮將南韓踢出「貿易白名單」

日本將週三 (24 日) 定為是否該將南韓踢出「白名單」的最後評論發表期限，這項清單將能限制數百件出口至南韓的商品，阻礙南韓的科技大廠發展，甚至進而影響全球晶片供貨。

自 7 月 4 日起，日本限制對南韓出口的 3 種關鍵半導體原料，雙方展開新一波貿易戰。根據《彭博社》報導，目前日本已考慮將南韓移出所謂「白名單」的信任貿易國家清單。

市場指出，而如果韓國不在「貿易白名單」之內，那麼日本即可能對除了食品、木材以外的幾乎所有出口到韓國的商品，進行嚴格審查。

作為亞洲兩大經濟主體的日韓出現貿易爭端，高盛經濟學家表示，若是日本決定將南韓從其白名單上剃除，可能會對晶片大廠三星和 SK 海力士造成進一步打擊。

此舉恐衝擊 97% 的日本進口，雖然目前看來這些中斷進出口應該只是短暫的，具體而言，南韓企業需要獲得日本政府的個別批准，才能從 1120 種日本戰略材料中，出口 857 種非敏感產品。

分析師表示，雖然目前尚不清楚哪些項目受白名單清除的影響最大，但一旦從化學品到機械產品的全面審核被取消，半導體和電動汽車產業可能會受到的波及最大。

晶片供應鏈恐受衝擊

根據韓國智庫韓亞金融經營研究所 (Hana Institute of Finance) 研究員 Lee Joo-wan 表示，日本佔了南韓晶片材料進口量約 32% 或約 38 億美元，而進口至日本的南韓的顯示器製造設備量約為 83% 或 4.22 億美元。

日前該機構報告曾指出，繼限制半導體材料後，日本恐將制裁目標轉向半導體和面板製程等相關設備上，若分析屬實，恐對南韓半導體產業再次重創。

然而，唯恐全球電子供應鏈受到衝擊，美國科技大廠紛紛要求日韓冷靜，前五大美企聯屬寫信敦促日本和韓國緩和緊張局勢，並表示對全球供應鏈有衝擊風險。

美國前五大科技企業聯名在致日本和南韓貿易部長的聯署信中寫道說：「出口管制政策的不透明和單方面變化可能導致供應鏈中斷，出貨延遲，並最終對在境內外營運的公司及其僱用的工人造成長期傷害」。

不過高盛和美國銀行美林 (Bank of America Merrill Lynch) 的經濟學家認為，目前日韓的緊張局勢還不至於發展成為一場全面的貿易戰。

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