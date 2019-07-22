〈日韓貿易戰〉日韓紛爭衝擊半導體材料 SK海力士CEO赴日商討

日韓貿易紛爭持續延燒，市場認為，南韓的半導體大廠恐因原料缺乏而大受衝擊。如今，報導指出，南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士 (000660-KR) 執行長李錫熙 (Lee Seok-hee) 已在週日 (21 日) 飛往日本，將與日本當局討論關鍵半導體材料出口縮限後的原物料問題。

日本和韓國之間的爭端由來已久，近日兩國之間的分歧越發激烈，日本經濟產業省 (METI) 在先前宣布，將對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三項材料實施管制，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。這些材料對半導體和顯示器的生產至關重要。據悉，日本政府也計劃將限制擴大到其他部門。

SK 海力士表示，該公司執行長前往日本，主要是為尋找確保半導體材料供應的方法。據報導，李錫熙將在日本停留數天，與 SK 海力士在日本的合作夥伴高層會面，討論如何獲取和採購受到限制的半導體材料。此外，他也將討論若日本進一步擴大出口限制後的因應策略。

「據了解，在日本宣布出口限制後，SK 海力士立即進入緊急狀態...... 該公司的執行長的積極介入，是因為該問題並沒有獲得緩解。」一位業內人士表示。

日本的半導體材料出口限制震驚韓國晶片大廠，其中包括全球最大的記憶體晶片製造商三星電子。本月初，三星電子副董事長李在鎔 (Lee Jae-yong) 也飛往日本，期望確保三種材料的供應。