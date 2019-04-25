〈財報〉SK海力士Q1營業利潤大跌69% 認為記憶體產業已達低點

韓國記憶體大廠 SK 海力士在週四 (25 日) 公布截至 3 月 31 日的第一季財報。由於全球晶片銷售業務疲軟及晶片價格下滑影響，該公司第一季營業利潤年減 69%，創 2012 年以來的最低水平。

受到 Q1 財報表現疲軟的影響，SK 海力士週四 (25 日) 股價是應聲重挫，截至午盤 11 時許，SK 海力士股價大跌 3.09% 暫報每股 78500 韓元。

SK 海力士股價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

以下是財報關鍵數據整理:

淨利潤：1.1 兆韓元 (9.52 億美元)，年減 64.7%，高於分析師預估的 1.06 兆韓元，低於去年同期的 3.1 兆韓元

營收：6.77 兆韓元，銷售額： 6.77 萬億韓元，年減 22.3％，高於分析師預估的 6.50 兆韓元

營業利潤：1.37 兆韓元 (12 億美元)，年減 69％，低於分析師預估的 1.52 兆韓元

由於需求放緩和庫存水平較高，DRAM 和 NAND 產品的價格繼續下滑。SK 海力士表示，用於 PC 和伺服器存儲存的 DRAM 出貨量較上季下跌了 8%，平均銷售價格更是下降了 27%。

SK 海力士指出，由於主要用於移動式設備的快閃記憶體 NAND 出貨量季減 6%，平均銷售價格也下降 32%。在價量齊跌的情況下，成為該公司第一次利潤下跌的主因。

市場調研機構 DRAMeXchange 表示，由於主要的數據中心正在調整記憶體晶片的高庫存水平，第一季 DRAM 晶片價格平均下跌超過 20%。另一方面，隨著越來越多的消費者換機時間加長，智慧手機需求放緩也對 NAND 造成了影響。

不過 SK 海力士表示，全球記憶體產業已達到低點，對 DRAM 產品的需求可能在今年下半年有所改善。SK 海力士財務長 Cha Jin-Seok 表示：「長期來看，我們相信記憶體晶片的需求將會增加。公司將專注於降低成本和新技術開發。」

隨著越來越多的智慧手機製造商準備在今年晚些時候開始採用高密度 DRAM 晶片，該公司將擴大高密度 64GB 模組的供應。NAND 快閃記憶體方面，SK 海力士表示將增加 72 層 3D-NAND 的產品比例來來提高獲利能力。目前該公司已停止生產 36 層和 48 層版本。