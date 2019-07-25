打造「黃金投資聯盟」 蘋果、高盛傳加入軟銀第二代願景基金

軟銀 (Softbank) (9984-JP) 即將成立第二代的願景基金 (Vision Fund)。根據最新華爾街日報報導，美國的蘋果 (APPL-US)、高盛 (GS-US)，以及哈薩克共和國政府都可能是新基金的投資者，創建了史無前例的投資聯盟。

根據報導，軟銀董事會可能即將於周四 (25 日) 批准公司對於願景基金的投資，金額將達 400 億美元。根據消息人士指出，軟銀已經獲得香港渣打銀行以及高盛集團的投資，目前微軟、蘋果、哈薩克共和國政府都可能是新基金的投資者。

軟銀第一代願景基金主要由軟銀公司本身以及阿拉伯政府基金所投資，因此軟銀希望為第二代基金尋求更多新投資者。

報導指出，阿拉伯政府投資基金 (PIF)、阿拉伯的國際石油投資公司穆巴達拉 (Mubadala) 都會加入第二代願景基金。兩者先前都有投資第一代願景基金，金額約為 450 億美元。預期對新基金的投資金額，可能與第一代相同。

創辦人孫正義上周在股東會上表示，願景基金 (Vision Fund) 已經來到投資階段尾聲，正在籌畫第二個 1000 億美元規模相同的基金，且這兩個基金將是連續性的。過去 3 年軟銀年度淨收入都超過 1 兆日元，願景基金的投資報酬率都相當驚人。

孫正義對科技產業相當有自信，目前軟銀的願景基金非常看好美國的新興科技產業，包括電動車與金融科技「FinTech」，對新興產業投下大筆賭注。

截稿前軟銀拒絕對報導做出評論。