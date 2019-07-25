美公用事業類股大漲 貝萊德：除非深信經濟將衰退 不然不必長抱

好的防守顯然不一定是股市中最好的進攻。這句話一言道盡了來自管理超過 6.5 兆美元資產的貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 基金經理人的最新想法。

貝萊德全球配置基金投資組合經理人 Russ Koesterich 在一篇最新的文章中，向投資人解釋公用事業等經典的「防禦性」股票，怎麼會變得越來越昂貴的問題。

如下圖所示，下圖為美股公用事業類股本益比 / S&P 500 大盤本益比，圖中可以明顯看到線圖今年以來顯著走高，這意味著公用事業類股今年以來漲幅是遠比大盤更高。

Russ Koesterich 表示：「當你的小孩開始學開車，你需要支付更高的保險費以防範上升的風險。」「在經濟成長緩慢的當口，確實投資人應該做好準備，並為較不具週期性的個股，支付安全性溢價。」

但是，Koesterich 表示，這些溢價也未免太高了點。乘著美國 10 年期國債殖利率跌至兩個月低點的漲勢，美股公用事業類股已自 4 月中旬以來上漲了 5%。

Koesterich 說道：「由於防禦性類股往往對利率更加敏感，」「隨著利率大幅下挫，這些類股即開始反彈。」

據 Koesterich 統計，目前公用事業類股相對於 S&P 500 的溢價約為 4%，而消費性必需品的溢價約為 7%，都高於 2008 年金融海嘯後的平均水平。

在絕對估值方面，他表示，標普 500 指數公用事業類股目前的本益比接近 20.5 倍，是金融危機後的高點，而消費性必需品的 21 倍甚至更為昂貴。

Koesterich 進一步說道：「雖然防禦性股票在投資組合中占有重要角色，但如果經濟沒有急墜，那麼投資人最好進行一些調整。」