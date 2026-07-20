鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 17:10

人工智慧 (AI) 的蓬勃發展，在 2026 年正深刻改變公用事業行業的投資邏輯。由於 AI 資料中心對電力需求的爆發性增長，使得傳統上被視為防禦性的公用事業行業轉身成為熱門的成長題材，推動相關 ETF 今年以來平均上漲約 8%。

研究顯示，未來 4 至 5 年內，資料中心設備預計將以每年約 25% 的速度增長，而傳輸與電力基礎設施的瓶頸反而成為公用事業行業看漲的關鍵利基。

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在宏觀背景方面，聯準會於去年底降息 75 個基點後，目前利率維持在 3.75%，這有效降低了公用事業這類資本密集型企業的融資成本。

儘管 10 年期美債殖利率仍處於 4.54% 的高位，限制了股價倍數進一步擴張的空間，但 AI 需求所帶來的重新評級已顯著改變市場格局。

目前美股市場上主要的公用事業 ETF 投資標的包括：

XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)： 這是市場上最主流的工具，費用率僅 0.08%。其持倉集中於 NextEra Energy、Constellation 與 Vistra 等巨頭。特別是 Constellation 與 Vistra 因擁有核能與天然氣發電設施，並與科技巨頭簽署供電合約，使其本益比推升至 23 倍，高於歷史平均的 17 倍。

VPU (Vanguard Utilities ETF)： 費用率為 0.09%，其成分股涵蓋更多中小型公用事業及水務公司，持倉較 XLU 更為分散，適合追求行業全面敞口而非過度依賴少數電力龍頭的投資者。