〈財報〉賽靈思盤後股價慘跌 第二季度將恢復部分華為供貨

美國晶片大廠賽靈思 (Xilinx)(XLNX-US) 於週三 (24 日) 公布截至 6 月 29 日會計年度 2020 年第一季財報，亮出 8.5 億美元營收的好成績，但華為禁令影響下，導致其營收低於華爾街預期，週三盤後賽靈思股價一度下跌至 5.78% 至 125.50 美元。

賽靈思股價走勢圖 (圖片: Investing)

賽靈思最新一季財報關鍵數據 (GAAP)

營收：8.5 億美元，較前一季度增長 3%，和去年同期相比增長 24%，此前華爾街預期營收為 8.53 億美元

淨利: 2.415 億美元，和去年同期 1.9 億美元相比，增長 27%

稀釋後每股純益: 0.94 美元，較前一季度下滑 1%，和去年同期 0.74 美元相比，增長 27%

此前 FactSet 分析師預計賽靈思第一季度每股盈利為 93 美分，營收為 8.466 億美元。

賽靈思首席執行長 Victor Peng 表示：「儘管華為禁令影響我們往中國的出貨量，公司還能夠實現營收預期中間值，顯示賽靈思的專注執行力和產品多元化」

Peng 同時指出，公司 Znyq 系列的 AI 晶片產品，較去年同期成長了 68%，佔總收入近四分之一，公司將會持續改善產品以替平台公司轉型。

賽靈思表示，第二季度的展望將會考慮華為禁令對其中國銷售的影響，不過將不考慮收購加州爾灣網路公司 Solarflare Communications 後有的財務變動，將其歸納進第一季度財報中。

恢復部分華為供貨

執行長 Peng 表示，賽靈思於今年五月開始停止對華為所有銷售，不過在得出第一季財報後，公司決定恢復對華為部分供貨，如舊的 28 奈米晶片和其他非 5G 網路所設計的晶片產品。

賽靈思已向美國商務部申請許可證，以恢復對華為銷售部分產品。此前分析師曾在電訪中詢問 Peng 關於華為是否將尋求海思半導體 (HiSilicon) 生產全客製化晶片已取代賽靈思，Peng 對此回應，他認為短期內不太可能發生。

賽靈思目前仍繼續出售 5G 設備給其他電信業者，其中包括了也在美國實體清單中的中興通訊 (ZTE Corp)。