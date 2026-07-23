鉅亨網新聞中心 2026-07-23 10:40

AI 晶片與記憶體族群近期遭遇大幅修正，不過全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 認為，市場對 AI 競爭格局變化反應過度，誤將低成本 AI 模型的崛起解讀為 AI 投資放緩訊號。該公司指出，AI 成本下降將加速技術普及，反而有助帶動資料中心、記憶體及電力等基礎設施需求持續擴張，並持續看好美國 AI 供應鏈。

貝萊德在最新市場評論指出，近期科技股及半導體股大幅回檔「反應過度」，市場混淆了 AI 競爭格局改變與 AI 投資趨勢。該公司認為，更低成本的 AI 模型改變的是市場贏家，而非整體 AI 投資邏輯。

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近期 AI 晶片族群承壓，主要源於市場擔憂中國低成本大型語言模型 (LLM) 快速崛起，可能削弱高成本前沿 AI 模型 (frontier models) 的競爭優勢，進而降低大型雲端服務商 (Hyperscaler) 對高階 AI 晶片的需求。

追蹤美國半導體產業的 iShares PHLX SOX Semiconductor Sector ETF(SOXX-US) 自 6 月高點以來一度下跌約 15%，並短暫跌入技術性熊市，引發市場對 AI 硬體需求降溫的疑慮。

不過貝萊德認為，市場忽略了另一面。當 AI 模型成本下降後，更多企業將有能力將 AI 導入產品、服務及工作流程，帶動 AI 應用規模快速擴大，最終仍需要更多資料中心、網路設備、記憶體晶片及電力基礎建設支援。

貝萊德表示，AI 價格降低將擴大整體市場規模 (Addressable Market)，進一步強化 AI 基礎設施需求，而非削弱需求。

這項觀點與華爾街今年以來主流投資邏輯一致。隨著大型雲端服務商持續擴建 AI 基礎設施，市場資金已逐漸由 GPU 延伸至 HBM、高速光通訊、電力設備及液冷散熱等 AI 基建相關領域。

近期包括微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 及 Meta Platforms(META-US)均持續上修 AI 資本支出，市場預估四大科技巨頭 2026 年合計資本支出將突破 6000 億美元，顯示 AI 基礎建設投資熱潮仍未降溫。

除了 AI 題材外，貝萊德也指出，即使中東地緣政治風險升溫，美國經濟成長與企業獲利仍維持穩健，因此持續看多美股。

貝萊德表示，目前市場預估 2026 年標普 500 企業整體獲利將年增約 25%，高於三個月前預估的 18%，顯示企業獲利成長速度仍快於資金成本上升速度，因此維持美股「加碼 (Overweight)」評等，並持續看好 AI 晶片、電力及資料中心等 AI 瓶頸(Bottlenecks) 相關族群。

根據 Benzinga 統計，目前 22 位分析師對 SanDisk 平均評等為「Outperform」，雖然平均目標價 1418.14 美元已低於近期約 1608 美元股價，但近期法人持續調高目標價，最近三份研究報告平均目標價已升至 2666.67 美元，其中 Susquehanna 給出華爾街最高 3250 美元目標價。

近期主要券商也紛紛上調 SanDisk 目標價，包括美銀證券 (BofA Securities) 由 2100 美元調高至 2500 美元，Bernstein 由 1700 美元大幅上修至 3000 美元，花旗 (Citigroup) 由 2025 美元調升至 2500 美元，Mizuho 由 1825 美元升至 2200 美元，Cantor Fitzgerald 則維持 2900 美元目標價及「Overweight」評等。

美光方面，29 位分析師平均評等為「Buy」，平均目標價 1316.79 美元，相較近期約 969 美元股價仍有約 36% 上漲空間。

若觀察近期最新評等，分析師平均目標價已提高至 1750 美元，意味仍有約 81% 的潛在漲幅，其中 Cantor Fitzgerald 及 Barclays 均給出 2000 美元的華爾街最高目標價；高盛 (GS-US) 則相對保守，維持「Neutral」評等及 1100 美元目標價。