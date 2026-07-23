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AI 晶片與記憶體族群近期遭遇大幅修正，不過全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 認為，市場對 AI 競爭格局變化反應過度，誤將低成本 AI 模型的崛起解讀為 AI 投資放緩訊號。該公司指出，AI 成本下降將加速技術普及，反而有助帶動資料中心、記憶體及電力等基礎設施需求持續擴張，並持續看好美國 AI 供應鏈。
貝萊德在最新市場評論指出，近期科技股及半導體股大幅回檔「反應過度」，市場混淆了 AI 競爭格局改變與 AI 投資趨勢。該公司認為，更低成本的 AI 模型改變的是市場贏家，而非整體 AI 投資邏輯。
近期 AI 晶片族群承壓，主要源於市場擔憂中國低成本大型語言模型 (LLM) 快速崛起，可能削弱高成本前沿 AI 模型 (frontier models) 的競爭優勢，進而降低大型雲端服務商 (Hyperscaler) 對高階 AI 晶片的需求。
追蹤美國半導體產業的 iShares PHLX SOX Semiconductor Sector ETF(SOXX-US) 自 6 月高點以來一度下跌約 15%，並短暫跌入技術性熊市，引發市場對 AI 硬體需求降溫的疑慮。
不過貝萊德認為，市場忽略了另一面。當 AI 模型成本下降後，更多企業將有能力將 AI 導入產品、服務及工作流程，帶動 AI 應用規模快速擴大，最終仍需要更多資料中心、網路設備、記憶體晶片及電力基礎建設支援。
貝萊德表示，AI 價格降低將擴大整體市場規模 (Addressable Market)，進一步強化 AI 基礎設施需求，而非削弱需求。
這項觀點與華爾街今年以來主流投資邏輯一致。隨著大型雲端服務商持續擴建 AI 基礎設施，市場資金已逐漸由 GPU 延伸至 HBM、高速光通訊、電力設備及液冷散熱等 AI 基建相關領域。
近期包括微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 及 Meta Platforms(META-US)均持續上修 AI 資本支出，市場預估四大科技巨頭 2026 年合計資本支出將突破 6000 億美元，顯示 AI 基礎建設投資熱潮仍未降溫。
除了 AI 題材外，貝萊德也指出，即使中東地緣政治風險升溫，美國經濟成長與企業獲利仍維持穩健，因此持續看多美股。
貝萊德表示，目前市場預估 2026 年標普 500 企業整體獲利將年增約 25%，高於三個月前預估的 18%，顯示企業獲利成長速度仍快於資金成本上升速度，因此維持美股「加碼 (Overweight)」評等，並持續看好 AI 晶片、電力及資料中心等 AI 瓶頸(Bottlenecks) 相關族群。
根據 Benzinga 統計，目前 22 位分析師對 SanDisk 平均評等為「Outperform」，雖然平均目標價 1418.14 美元已低於近期約 1608 美元股價，但近期法人持續調高目標價，最近三份研究報告平均目標價已升至 2666.67 美元，其中 Susquehanna 給出華爾街最高 3250 美元目標價。
近期主要券商也紛紛上調 SanDisk 目標價，包括美銀證券 (BofA Securities) 由 2100 美元調高至 2500 美元，Bernstein 由 1700 美元大幅上修至 3000 美元，花旗 (Citigroup) 由 2025 美元調升至 2500 美元，Mizuho 由 1825 美元升至 2200 美元，Cantor Fitzgerald 則維持 2900 美元目標價及「Overweight」評等。
美光方面，29 位分析師平均評等為「Buy」，平均目標價 1316.79 美元，相較近期約 969 美元股價仍有約 36% 上漲空間。
若觀察近期最新評等，分析師平均目標價已提高至 1750 美元，意味仍有約 81% 的潛在漲幅，其中 Cantor Fitzgerald 及 Barclays 均給出 2000 美元的華爾街最高目標價；高盛 (GS-US) 則相對保守，維持「Neutral」評等及 1100 美元目標價。
市場人士指出，近期 AI 晶片股修正主因來自市場重新評估 AI 投資回報率，而非 AI 需求消失。若大型科技公司持續擴建資料中心、增加 AI 算力投資，HBM、DRAM 及 NAND 等高階記憶體需求仍可望維持強勁，對 SanDisk 與美光等記憶體供應商而言，中長期基本面仍具支撐。
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