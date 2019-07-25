又一經濟衰退指標閃紅燈！警示燈還有用嗎？

股市狀況呈現不出經濟衰退，但確實有一項經濟指標正對美國經濟閃紅燈，即「芝加哥 Fed 景氣指數 (又譯：芝加哥 Fed 全美經濟活動指數)」。

該指數每月發布，結合 85 個指標，以衡量美國經濟實力和通貨膨脹指數。該指數週一發布顯示 -0.02，低於經濟學家預期的 +0.1，也已經連續 7 個月都呈現負值。

這對美國經濟或股市來說都不該是好消息，Bespoke 投顧公司分析師 Paul Hickey 表示，先前該指數連續 7 個月或者更多月份連續呈現負值時，經濟衰退均伴隨發生。」

因此，這回能有不同嗎？或許，Hickey 如此暗示。這回芝加哥 Fed 景氣指數不是非常負面，可能意味著美國經濟只是有些「微弱」，不是真的陷入衰退。

更進一步說，連續 6 次呈現負值就足以示意經濟衰退就要到來，但自金融危機以來，這樣的情形就發生過 2 次，「所以這個指數的相關聯性可能不像過去那樣強勁。」

這也是現今投資者的一大苦惱，因為所有舊時、可靠的經濟衰退指標似乎都因為購債、長時間維持低利率等 Fed 極端的貨幣政策而出現問題。在這一時點上，甚至向來準確、良好的經濟衰退預測指標——殖利率曲線也遭人質疑。

因此，市場繼續上升，標普、那指、費半三大指數週三創下歷史新高，道指也距離史上高點不到 1%。