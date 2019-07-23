瑞穗經濟學家：Fed若在7月降息 可能讓下次經濟衰退更形惡化

有些人認為，聯準會 (Fed) 維持過低利率只會加劇任何即將到來的經濟放緩。

瑞穗美洲 (Mizuho Americas) 美國首席經濟學家 Steve Ricchiuto 就是這種批評者之一。

他認為，如果 Fed 在 7 月 31 日召開的為期兩天的政策會議結束時，將已經很低的利率再往下降，將是一個大錯誤。Fed 近幾月來已對美中貿易緊張局勢表示擔憂，而其他利空可能會威脅這個創紀錄進入第 11 年擴張的經濟。

他說，頑固的低通膨，徘徊在 2% 的年度目標之下，不再是 Fed 最大的問題，而且幾十年來早就不是了。真正問題在於信貸質量和美國金融機構的健康狀況。

Ricchiuto 認為，1990-91、2000-2001 和 2007-2009 的最後這三次經濟衰退源於 Fed 無意中透過寬鬆的貨幣政策形成的信貸泡沫。他說，如今它將再次重現這個錯誤。

Ricchiuto 在一份新的研究報告中告訴客戶，降息「將煽動借款人不必要的風險並加深下次經濟衰退，不必要地提升社會成本。」

他表示，經濟衰退將會變得更加深入，經濟也需要更長時間才能恢復。

Ricchiuto 的看法是種長期觀點的變化，也就是經濟衰退可以透過消除經濟擴張期間積累的過度來淨化經濟。

很少有人會為失敗的公司說法，像是 2008 年的雷曼兄弟。但貨幣政策正常化的支持者表示，提高利率可能具有宣洩作用，透過縮小潛在信貸和其他在超低利率環境中形成的泡沫，讓經濟成為一個清淨的白紙。

(圖：AFP)

Ricchiuto 指出，在 1980 年代後期之前，在經濟衰退結束後，勞動市場迅速恢復。失去的工作機會在一年內重新恢復，徵才活動大舉高飛。

隨著以前處理全美抵押貸款的儲貸銀行崩潰，這種情況在 1990-91 年開始發生變化。

Ricchiuto 說，「這種強制信貸重組的結果是戰後第一次失業復甦，經濟衰退的社會成本明顯增加，」在 1990-1991 經濟衰退之後，美國就業幾乎花了兩年的時間才能恢復到衰退前的水平。

他說，Fed 還在 1990 年代後期透過將利率維持在太低的水平來推動網路泡沫和房產泡沫。在 2000-2001 年經濟衰退之後，Fed 未能完全消除住房信貸過剩，導致了 1930 年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。

在 2000-2001 年的衰退後，就業人數大約花了 3 年時間才恢復到衰退前水平，且在 2007-2009 經濟衰退之後花了差不多 5 年的時間來恢復正常狀態。

Ricchiuto 寫道：「Fed 不願意採取必要措施來遏制房地產泡沫，這是另一個明確的政策錯誤，因為政策制訂者未能認知到信貸決策對經濟的長期重要性。」