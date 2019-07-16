全球不會經濟衰退、機械股擁利多 美銀：買Deere

美銀分析師 Ross Gilardi 承認，經濟成長放緩確實令人憂心，但近期內不會發生全球經濟衰退，而這一點對全球農業機械龍頭、全球柴油發動機領導廠商 Deere (DE-US) 來說是好消息。

該分析師週一將 Deere 股票評級自「中性」調升為「買進」，目標價 185 美元，隱含漲幅 11%。

然而，針對 Deere，華爾街的觀點相當分歧。Deere 上週遭瑞銀以近期需求弱化為由調降評級，在此之前，Baird 分析師 Mig Dobre 於 6 月調升其評級至「優於大盤」，因為 Dobre 認為玉米價格上漲，將提升未來農業收益，農人也就有資金可以添購新機具。

今年迄今，由於中西部天氣潮濕，限縮了種植面積並推遲播種時間，致使玉米價格上漲 19%。

農業收入對 Deere 股價表現至關重要，由於農作物價格低落，農人多年來一直推遲添購機具設備，使得 Deere 農業銷售額與 2013 年高峰時相比，差了約莫 20%。

然而，該公司股價仍表現良好，過去 5 年年化收益率約莫 16%，比 S&P 500 內的機械股平均 10% 的年化收益率還高。

Deere 股價走勢圖

Gilardi 稱，他不只是因為農業產業狀況而調升其評級，而是聚焦於全球宏觀經濟背景。

「全球 PMI 是 49.4，全球央行都傾向寬鬆，川普又準備 2020 年競選連任。」Gilardi 補充，寬鬆貨幣政策和選舉週期「通常不是拋售週期性股票的絕佳時機。」

Gilardi 認為，投資者不該與 Fed 對賭，外界廣泛預期 Fed 本月稍晚的貨幣政策會議就會宣布降息。

經濟衰退不來，全體機械股同歡

Caterpillar (CAT-US) 以明年獲利估計，本益比僅 11 倍，約較 S&P 500 內其他機械股折價 20%。與此同時，Deere 以明年獲利估計，本益比僅 14 倍，符合其他機械公司表現。

由於投資者擔憂中國的經濟成長，近期中國季度成長 6.2%，為多年來最慢成長速度，但投資者仍盼望中美協議可舒緩中國承受的經濟壓力。

Deere 週一小漲 0.38% 至 166 美元，Caterpillar 也約見 1% 漲幅。