〈雙子星案遭駁回〉經濟部投審會駁回雙子星案 南海團隊將向行政院提出訴願

台北雙子星聯開案日前遭經濟部投審會日前駁回，南海馬頓團隊今 (22) 日表示示，將採取必要法律措施，向行政院提出訴願，要求撤銷投審會駁回處分，以維護自身權益。

南海馬頓團隊今日發表聲明，呼籲台北市政府體察當前詭譎政治氛圍，及南海馬頓團隊所面臨不公不義的情況，在合法合規條件下，延續台北市政府在此次台北車站 C1/D1 開發案招標過程中的專業操守，維護台灣社會對依法施政的基礎期望，保持南海馬頓團隊的其最優申請人資格，以利 C1/D1 開發案合法合理進行。

南海馬頓團隊聲明中指出，C1/D1 開發案為大眾捷運系統聯合開發案，依《大眾捷運法》、《大眾捷運系統土地開發辦法》規定，允許陸、港及外資參與投資，回顧台北市政府辦理 C1/D1 開發案招商，自 2006 年起至 2015 年間歷經的 5 次招標及這次第 6 次招標，其間不乏外國公司參與投標，但投審會及台北市政府對於 C1/D1 案，從未提及存在國家安全考慮，台北市政府於本次甄選文件中，也未依職責揭露有關國家安全的問題。

針對投審會指認 C1/D1 案「位處首都重要交通樞紐範圍」事涉國安疑慮，南海馬頓團隊指出，遍查國內相關法規，包括《國家安全法》、《要塞堡壘地帶法》、《都市計畫法》、《大眾捷運法》、《鐵路法》等，C1/D1 案並不符合前述法規所涉及的國安相關構成要件，投審會的判斷顯然無法規依據也違背實際情況。