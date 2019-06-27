〈雙子星案遭駁回〉南海發展：將採法律作為 維護股東及公司權益

第 6 度招標的「台北雙子星」案，去年底由南海控股集團為主的外資團隊，獲最優申請人資格，但經濟部投審會 26 日以不利國家安全為由駁回，南海控股方面對此裁定表示困惑，且認定理由欠缺法令依據，正尋求法律意見，將在法律規定的範圍內行使自身權利，維護股東和公司權益。

南海發展聲明中表示，團隊目前尚未收到經濟投審會正式公文，會在收到公文後做出正式回應，提出訴願及必要法律措施。

該團隊並認為，此裁定是受政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的，與台灣擴大國際化的願景背道而馳。

南海發展今天下午發出簡短聲明，其中指出，台北車站 C1/D1 聯合開發案採國際標，對投標人資格有明確規範，南海團隊依據台北市政府的招標須知規定參與投標，並邀請荷蘭、德國、新加坡、馬來西亞、香港和台灣最頂尖的專業公司及顧問，在建築設計、招商營運、施工管理等方面，制定切實可行的實施方案，歷經資格標、規格標及價格標三階段評選得標後，贏得最優申請人。

南海馬頓團隊並指出，團隊於 2019 年 1 月向經濟部投審會提出申請設立專案公司，審查過程中，面對各種不實的懷疑和指控，更有部分言論近於誹謗，但團隊始終積極迅速完成審核要求的各類補充資料，不幸最終駁回申請，該團隊認為，是受政治干擾。

南海發展主張，經濟投審會應該對裁定是否與前述背景有所違背給予說明，才能確保台灣的投資環境，是符合自由經濟體應有的水準及最低國際標準。