〈雙子星案遭駁回〉搶救最優資格聲請假處分失利 南海將提抗告

港商南海控股台北雙子星開發案，遭投審會以涉及國家安全等理由駁回。南海發展為保留最優申請人資格及開發案，向法院聲請假處分，今 (11) 日被台北高等行政法院駁回，可抗告。

南海表示，會再抗告，捷運局則指出，已去文南海要求 30 天內成立新專案公司並簽約，若未完成，視同放棄最優申請人資格。

雙子星開發案歷經 6 次招標，去年底由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，經濟部投審會 6 月 26 日認定南海發展與中國有關聯，依外國人投資條例第 7 條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。

南海認為，投審會駁回其等投資申請違法，且捷運局設定應於 7 月 10 日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過而可歸責南海未能遵期完成，將讓南海發展等喪失最優申請人資格。

南海因而向北高行聲請假處分，請求本案判決確定前，應展延南海於開發案中設立新專案公司期限，且不得廢棄最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案。

法院認為，南海發展已向北市府捷運局展延期限，以繼續保有開發案的最優申請資格，只要捷運局決定，南海發展就可避免喪失最優申請人資格的危險。但南海提出假處分時，並未釋明與捷運局之間有何公法上法律關係爭執，也未釋明最優申請人資格有因此爭執存在，而有遭侵害的急迫危險，與聲請定暫時狀態假處分的要件不合。

南海回應，提早向法院聲請假處分是為預防萬一，證明團隊在展延期限內已有相關法律行動，由於先前沒有明確證據證明市府不再同意展延，因此早預知初步一定會遭駁回；如今市府已函文確定不再同意展延且限期 30 天內簽約，將整理相關資料，預計會再提抗告。