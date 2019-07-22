大立光現金股利將發放 分析師：拉回即為買點

股王大立光 (3008-TW) 今 (22) 日董事會通過將於 8 月 6 日除息交易，大立光預計每股配發 68 元現金股利，總計發出 91.22 億元現金，僅次於上一年配發出 97.25 億元股利。

以大立光今日收盤價 4225 元計算，現金殖利率僅 1.3%，證券分析師黃漢成指出，大立光第 2 季獲利繳出成績佳，下半年進入蘋果手機鏡頭拉貨旺季，在目前多鏡頭設計主流下，有助推升大立光下半年業績成長，市場也在留意大立光的股價，目前來看，股價拉回即是買點。

大立光 11 日召開法說會並公布第 2 季財報，稅後純益 65.51 億元，季增 29.6%，每股純益 48.84 元，累計上半年稅後純益 116.05 億元，年增 21.9%，每股純益為 86.51 元。

大立光下半年將進入市場需求旺季，產能較去年同期增加，並呈現滿載，7 月客戶拉貨將優於 6 月，執行長林恩平在法說會也表示，目前高階手機鏡頭，市場降價壓力也減少。

林恩平表示，目前手機市場競爭最大重點，在於影像解析度與畫質競爭，大立光開發高階 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭，已陸續對客戶端出貨，至於更進階的 8P 鏡頭，也已由客戶端納入設計，若獲採用，有助出貨提升。

美系外資日前將大立光目標價調高為 5400 元；就大立光的除息行情走勢來看，大立光去年除息 72.5 元，創史上新高，創開盤 10 分鐘就填息的紀錄，也使除息行情股期待。

大立光今天股價上漲 85 元以 4225 元作收，上漲 85 元或 2.05%，成交量萎縮為 473 張，外資連 11 日賣超大立光，今天外資賣大立光 30 張，授信買超 2 張，自營商買超 12 張，三大法人合計賣超 16 張。