車商景氣寒冬！福特擴大裁員 加拿大廠再裁 200 人

福特汽車 (Ford)(F-US) 表示，計畫於今年 9 月裁員加拿大廠的 200 名員工，且明年 1 月將持續擴大裁員幅度。

福特加拿大的製造廠位於安大略省的奧克維爾市 (Oakville)。近來福特的兩款車型 Ford Flex 與 Lincoln MKT 銷路不佳，而這兩款車種都由加拿大廠生產，引發這次的裁員潮。此外，Ford Edge 於部分歐洲市場已停止銷售，也是造成這波裁員的原因之一。

加拿大 6 月汽車銷售年增率下滑 7.2%，已連續縮減 16 個月。車市景氣不佳，福特計畫於 2020 年 1 月再持續擴大裁員幅度。

加拿大廠總裁 Dave Thomas 表示，裁員人數較預期之 185 人增加，雖然過去幾周努力想避免這種情況發生，然而無濟於事。主要裁員的部門來自組裝部與烤漆部門。

因應景氣寒冬，福特近來積極削減成本，進行大幅減產計劃。上個月，福特表示已停止俄羅斯 3 家工廠的運作，並將關閉多數歐洲工廠，包括法國及威爾士工廠，同時在西班牙瓦倫西亞以及德國路易斯也將關閉。

安大略省省長對這次福特的裁員決定感到不滿，表示政府與員工們站在一起，將會協助受影響的員工與家庭在奧克維爾市找到好工作。

通用汽車 (GM-US) 去年 11 月，其位於安大略省的奧沙華市 (Oshawa) 的工廠，也無預警的宣布停廠。整個汽車產業正面臨寒冬。