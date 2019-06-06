除了福特 這些車廠也恐遭中國打擊

中國昨日 (5 日) 對於合資企業：長安福特汽車公司，祭出人民幣 1 億 6280 萬元的罰金，約 2400 萬美元，市場認為這是中國對美國展開的反擊措施之一。貿易戰升級的警告響起，預期可能有更多車廠，將成為戰火下的犧牲者。

中國是全球銷量最大的汽車市場，對於跨國的汽車製造商及零件供應商來說，中國市場至關重要。因此中國方面為了「回敬」美國，拿汽車廠商開刀，將可能不只一樁。

與長安汽車合資的福特 (F)，每年在中國的銷量約為 130 萬輛汽車，其實並非市佔最大的美國車廠。事實上，通用汽車(GM) 透過與中國的上汽集團合資，每年在中國的銷售可達 360 萬台，去年更貢獻通用汽車營收約 20 億美元左右。

通用汽車在中國市佔大 (來源: AFP)

飛雅特克萊斯勒汽車 (FACU) 在中國也與廣州汽車有合作，這些年致力於擴展中國的汽車市場。而以上所提及的中國車廠：包括上汽、長安等，就佔了每年中國新車銷售的三分之二。

汽車零組件廠商也可能受到波及。美國汽車零組件大廠 BWA 和 ADNT，都在中國有廣大的業務往來。BWA 合資的公司，在中國汽車離合器市場的市佔高達 66%。ADNT 則生產半數以上的中國汽車座椅。

雖然美國汽車產業獲利，仍多數來自美國本土，不過在 2016 年後，美國市場的汽車銷售量已出現降溫現象，今年汽車股在股市的表現上，也是敬陪末座。再加上美墨戰的關稅升級，對許多美國車廠也將來帶來衝擊，若中國方面擴大制裁，對這些美國車廠將更添風險。