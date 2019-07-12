福特將宣布與福斯成立合資企業 發展電動自駕車

據外媒報導，美國福特 (Ford) 將與德國福斯汽車 (VW) 於週五 (12 日) 宣布將自動駕駛和電動車兩項業務結合成立合資企業，兩項技術皆是未來汽車產業發展趨勢主流。

根據公司高層人員表示，這項協議投資上達「數十億美元」，且允許兩家車廠共享知識產權和汽車組件。

「雙福」預計將於美東時間周五上午 8 點舉辦聯合新聞發表會，屆時福斯首席執行長 Herbert Diess 和福特首席執行長 Jim Hackett 將一同出席新聞發表會，並將提供合資企業更詳細的資訊。

不願具名的高層人員表示，福斯將提供其 MEB 電動車模組化平台給福特，提供開發電動車市場的基礎，不過消息尚未證實。

德國福斯汽車集團將與福特聯手打造電東自駕車 (圖片: AFP)

同時，福斯也將投資福特旗下的 Argo AI 公司，發展電動車和無人自駕車技術。

另一方面，福特也表示，預計未來幾年將斥資 110 億美元重組其公司業務，目前為止，福特已經關閉全球各個虧損的業務。

福斯此前曾表示，2023 年以前將花費 440 億歐元 (約 500 億美元) 用於開發電動汽車，自動駕駛汽車和其他電動新趨勢的領域。

福特與福斯多次傳出合作消息，一直到近日，有公司內部知情人士證實，「雙福」已決定就自駕技術、電動車項目討論共享技術的協議。

根據福斯永續發展部門發言人 Guenther Scherelis 表示，到 2030 年，電動汽車將佔其公司總車輛數的 40%。

Scherelis 表示，他們計劃在 2028 年前，推出約 70 款電氣車，並在同一時期達成目標 2200 萬輛電動車，其主要專攻的市場將會是歐洲、中國和美國。