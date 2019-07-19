還治其人之身！川普：美軍擊落伊朗無人機

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (18 日) 表示，一艘美國軍艦行經霍爾木茲海峽 (Strait of Hormuz) 海域時，受到一架伊朗無人機挑釁威脅，美軍已基於正當防衛將其擊落。不到一個月前，伊朗擊落一架美國無人機，當時川普一度發動空襲要進行報復，如今，美軍擊落伊朗無人機行為勘比「以其人之道，還治其人之身！」

川普週四在白宮指責伊朗挑釁性和敵意的行動，並呼籲各國譴責伊朗。(圖片：AFP)

川普週四在白宮指責伊朗挑釁性和敵意的行動，並呼籲各國譴責伊朗。

川普表示，伊朗無人機數度逼近美國海軍黃蜂級兩棲攻擊艦拳擊手號（USS Boxer ）近 1000 碼範圍，在美軍發出多次降落警告無效後，美國海軍基於自衛採取防禦行動，立刻炸毀了這架伊朗無人機。

川普表示：「美國保留捍衛我們的人員、設施和利益的權利，並呼籲所有國家譴責伊朗破壞航行自由和全球商業的企圖。」

美國國防部表示，伊朗當地時間星期四上午 10 點，事發地點在波斯灣（Persian Gulf）和阿曼灣（Gulf of Oman）之間，當時美國海軍拳擊手號正在通過水路進入波斯灣。

美國國防部發言人霍夫曼在一份書面聲明中提到，為了保護美軍艦船和船員的安全，美國海軍對伊朗無人機採取防禦行動。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，位於伊朗與阿曼之間，世界上約有 40% 的海運油輪行經霍爾木茲海峽，讓此海域成為全球最為敏感的石油運輸要塞。

6 月 20 日，伊朗擊落一架美軍無人機後不久，川普下令進行報復性軍事空襲，但在最後一刻取消了行動。

川普稱此舉可能造成 150 人喪命，並表示該空襲行動與伊朗擊落 1 架美軍無人機相比「不成比例」，因此在空襲前 10 分鐘宣布攻擊任務終止。