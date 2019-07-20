〈伊朗扣押英油輪〉2艘油輪接連遭扣！川普：與英國站同一陣線

最新週五 (19 日) 伊朗革命衛隊 (Revoluti onary Guards) 宣布，他們在荷莫茲海峽扣押了兩艘英國油輪，波斯灣緊張情勢再度升級。川普對此表示，將與英國站在同陣線上。

第一艘為「Stena Impero」的英國油輪，插有英國國旗，因沒有尊重國際海事規定，被被伊朗帶到港岸，並交付給應霍爾木茲甘港口暨海事組織 (Hormozgan Ports and Maritime Organisation)，將接受法律的審查。

第二艘為「MV Mesdar」，由英國諾布克海運公司 (Norbulk Shipping UK) 經營，插著賴比瑞亞國旗。追蹤器顯示，這艘油輪突然轉向北移，往伊朗港口靠近，並關閉了追蹤器。兩個小時後，伊朗宣布這艘油輪已遭拘留，要求其遵守海事法規。

稍晚，諾布克海運公司證實，MV Mesdar 油輪已經遭釋放，繼續其航行，所有的船員都很安全。

不過，第一艘油輪 Stena Impero，週五晚間仍被扣留在伊朗的港口。英國公司 Stena Bulk 的執行長 Erik Hanell 表示，油輪當時是在公海上，卻被幾艘伊朗船隻包圍，頭上還有一架直升機。船上有 23 名船員，目前的回報都表示安全，Erik Hanel l 強調員工的安危是最重要的。

先前，英國於 7 月 4 日扣押了一艘伊朗的油輪「Grace 1」，因違反歐盟制裁的命令。隨後，7 月 10 日，伊朗企圖扣押英國的油輪「British Heritage」報復，但行動失敗。

週五 (19 日) 川普對此事件表示，美國與英國關係緊密，美國將和英國站在同一陣線。同時，他也批評伊朗的行為。「這項事件，只應證了我不斷強調的一個事實：伊朗沒別的，就是個麻煩」。