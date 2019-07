Q2魔咒？Netflix市值蒸發160億美元 分析師：警訊一堆 快獲利了結

Netflix (NFLX-US) 週三公布的財報指出,2011 年以來美國付費訂閱人數首次下降,嚇壞了投資人,週四市值瞬間蒸發 160 億美元,使其降至 1422 億美元。

Netflix 週四股價挫逾 10%,但今年迄今股價仍有 21% 以上漲幅。

Netflix 將美國付費訂閱人數下降歸咎三大因素:

內容板塊

地區性漲價

第一季的強勁成長是「前拉效益」

Netflix 第二季美國付費訂閱人數減少 12.6 萬人,令人震驚,因為分析師先前預期增加 35.2 萬人,且 Netflix 全球訂閱戶成長人數也遠較預期人數少了 230 萬人。

上一回 Netflix 美國付費訂閱人數下降是在 2011 年,當時因該公司調漲價格,且試圖將串流產品和 DVD 郵件服務分開,引發顧客反擊。

Netflix 此回認為,其預測失準在漲價地區最為明顯,且不認為顧客流失是肇因於市場競爭。

Netflix 稱第三季的內容強勁,靠著《怪奇物語 3》、《王冠》、《Orange is the New Black》等強片,將足以吸引更多訂閱人數,故預期第三季訂閱人數淨增 700 萬人,且營收 52.5 億美元。

然而,Bernstein 分析師 Todd Juenger 週四形容 Netflix 這回付費訂閱人數下降是「Q2 魔咒」。

Todd Juenger 說道:「Q2 一定有什麼事情,使 Netflix 更難預測訂閱人數,自 2016 年以來,4 次 Q2 預測數據,他們就錯了 3 次。」

雖說美國訂閱人數下降很罕見,但更大的問題在於國際付費訂閱人數沒有達到預期,因為國際市場才是 Netflix 更大的成長機會。

Aegis Capital 董事總監與網路分析師 Victor Anthony 認為,從這回財報可以看到 Netflix 好幾處警訊,可能會讓該股價未來幾季都處於窄區交易。

因為 Netflix 激進的地區性漲價,導致國內用戶流失,這令人擔憂,接著砸重金在原創內容上以對應新串流平台的競爭,這也恐讓投資者卻步一旁。

雖然第二季的表現與市場競爭關聯不大,但「倘若競爭真的到來,那會是什麼光景?到時 Netflix 的難關真的到了,他們訂閱人數還能不能再成長都會是挑戰。」

Anthony 認為,投資者或許該考慮此時先獲利了結 Netflix。

影視串流服務進入百家爭鳴時期,失去《六人行》、《辦公室瘋雲》兩大鎮台節目的 Netflix 又面臨國內付費訂閱人數流失,種種跡象增加了未來的不確定性。

Anthont 表示,不同平台各有強打節目,或許這些平台彼此能互補而非競爭,但「消費者願意付費訂閱多家串流服務平台嗎?這點尚且未知,因為市場上還沒有測試過。」

當然,也有對 Netflix 信心滿滿的分析師。Canaccord Genuity 資深網路分析師 Michael Graham 表示,他不擔心新競爭,Netflix 在這場內容大戰上一定能表現優異。

「Netflix 上的節目,沒有哪一個占其串流時間 2% 或 3%,所以就算不播《六人行》,也不會有多麼龐大的觀眾群感到失望。」