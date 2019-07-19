〈微軟雲端布局〉財報報佳音 與AT&T簽訂5年協議 合作價值逾20億美元

微軟 (MSFT-US) 週四 (18 日) 盤後公布第 4 季 (會計年度) 財報，營收達 337.2 億美元，年增 12%，優於外界預期，主要是雲端事業及企業 Windows 換機潮帶動，而微軟日前也宣布與 AT&T 達成 5 年雲端服務合作協議，提供 Office 365 辦公軟體及雲端服務，據悉，此合作交易案價值逾 20 億美元。

外媒報導指出，微軟將為 AT&T 超過 25 萬名員工提供 Office 365 辦公軟體外，並協助在 2024 年前將 AT&T 的工作程序搬遷至微軟的 Azure 雲端中，未來雙方還將在 5G、邊緣運算 (Edge Computing) 合作，具體內容預計年底公布，而此合作案價值逾 20 億美元。

根據微軟最新公布的財報，在雲端伺服器事業及企業更新作業系統的雙引擎帶動下，營收達 337.2 億美元，年增 12%，每股純益 1.37 美元，優於外界預期，其中微軟雲端事業 Azure 營收年增 64%，但微軟並未進一步公布詳細數據。

市場人士認為，微軟與 AT&T 合作在 5G、邊緣運算上的合作，將成為伺服器事業的下一波動能，預期也能為雙方帶來更多的應用與解決方案。

根據研調公司 Canalys 調查數據，目前全球雲端運算市場，亞馬遜 Amazon Web Services(AWS) 仍舊以逾 3 成的市占穩居龍頭，其次才是微軟 Azure 及 Google Could。