〈日韓貿易戰〉韓廠測試自產氟化氫 擺脫對日材料依賴真的可能嗎？

韓國政府昨 (17 日) 宣布將在近期公布日本加強出口管制的因應對策，並表示三星電子 (005930-KR) 已採日本以外的材料，針對受管制材料「氟化氫」進行測試，試圖降低該國半導體產業長期依賴日本材料的風險。但市場人士分析，韓國半導體材料要擺脫對日本的依賴，可能仍有極高難度。

隨著日本加強對韓出口管制，韓國三星等半導體企業紛紛加快腳步尋找日本以外的材料替代供應商。由於確保替代產品的品質需要花費較長時間，三星、SK 海力士 (000660-KR) 等半導體企業已開始針對受管制材料進行品質性能測試，檢驗是否能製造出如同日本材料品質般的半導體。

然而，市場人士分析，從材料特性來說，日本企業在市場上佔有一定優勢，許多半導體材料無法分解，難以分析出材料的製造技術，因此不容易模仿，這鞏固了日本企業在半導體產業的供應優勢。

此外，使用氟化氫製造高性能半導體，需要將雜質控制在兆分之一以下的水平，同時在生產相關設備上也須採用特殊合金設備，以防止生產上的安全疑慮。日本企業在高純度氟化氫領域佔有 8-9 成市場份額，長期下來累積了相當多技術，因此對韓國來說，想要達到材料自產仍有幾分難度。

國際半導體產業協會 (SEMI) 統計，全球半導體材料市場規模中，光日本企業就佔據 50% 的市場份額，其中用於製造高性能、利潤率高的尖端材料更高達 8 成以上，全球半導體廠商對於日本材料的高度依賴顯而易見。

花旗證券表示，日本廠商的許多材料利潤率極高且難以替代，以光刻膠為例，因其為針對半導體廠商量身訂製的產品，需要針對生產線進行結構及成分製作等。

儘管目前中國、台灣一些廠商也生產氟化氫，並在去年開始向韓國企業供貨。不過，中國生產氟化氫的中巨芯科技負責人認為，目前中國企業的水平無法完全取代日本，且要趕上日本的高品質仍需要較長時間。