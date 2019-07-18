〈日韓貿易戰〉DRAM兩週內上揚一成、半導體市場波動不斷！

根據《日本經濟新聞》17 日報導，受日本政府在輸韓半導體原料採取嚴格限制影響，韓國半導體業具有極高市占的 DRAM，在這兩週上漲了近一成。

根據觀察，由於日本的半導體原料出口限制措施，造成 DRAM 供應在一時之間出現了停滯狀況。雖然目前 DRAM 需求放緩，但是日本出口限制相關議題發酵，也間接的影響市場價格。

DRAM 兩週內上揚一成、半導體市場波動不斷！(圖片：AFP)

對市場供需平衡較為敏感的現貨價格，出現了明顯上升。市場指標的 4GB 容量 DDR4，在 17 日的行情約落在 1.99 美元。與日本正式啟動出口管制的前一日 (7 月 3 日) 相較，上漲了約 9%。價格在短期內出現了極大變動。

南韓三星電子與 SK 海力士在 DRAM 市場占有 7 成比例。根據樂天證券經濟研究所首席分析師今中能夫的觀測，認為市場在原料出口限制之下「供給方面可能一時之間出現減少」。零件製造商等，可能正在囤積庫存量。

而在另一方面，NAND 快閃記憶體的價格也出現上揚。市場指標的 128GB 容量 TLC，也較 7 月 3 日時上漲了 14%。

在今年 6 月中旬時，主要製造商的東芝記憶體 (TMC) 及美國威騰 (Western Digital)(WDC-US)，其位在日本三重縣的四日市工廠發生停電意外，造成部分產線生產中斷。加上日本政府在 7 月 4 日展開的半導體原料出口限制，都有可能影響半導體出貨量。

由於全球智慧型手機市場疲軟，以及資料中心的投資停滯，DRAM 在 7 月上旬前出現了供過於求的現象。IHS Markit 的主席分析師南川明認為「庫存量過多，價格上揚應該只是暫時性的現象」。