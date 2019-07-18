東芝記憶體將更名為「鎧俠」Kioxia、準備IPO上市

日本半導體大廠「東芝記憶體控股株式會社」在今 (18) 日宣布，自 2019 年 10 月 1 日起，該公司將正式更名為「鎧俠控股株式會社」(Kioxia Holdings Corporation)。而東芝記憶體集團旗下的所有公司，也一律改採「鎧俠」(Kioxia) 這個新名稱，並且在同日生效。另外，東芝電子 (中國) 有限公司，則計畫於 2020 年春天完成更名。

(圖片：台灣東芝記憶體股份有限公司)

「鎧俠」(Kioxia) 一詞，是由日文的「記憶」(kioku)，和希臘文的「價值」(axia) 兩個單字所組合而成。

該公司在新聞稿中提到「融合了記憶與價值的雙重含義，鎧俠代表了公司以記憶體協助世界發展的使命，同時也是公司願景的基石」。

東芝記憶體控股株式會社執行總裁 Stacy J. Smith 表示「我很高興公司發展邁出了新的步伐，繼續提升在記憶體產業的前導地位。以記憶體為出發點，鎧俠將與人們合作，以滿足日常生活的各種需求，讓世界變得更有趣，為社會提供永續價值」。

Stacy J. Smith 過去任職於英特爾 (INTC-US)，並於 2018 年 10 月進入東芝記憶體擔任執行總裁一職。

過去在 2018 年 6 月，東芝 (6502-JP) 以約 2 兆日圓的價格，將東芝記憶體售予美國私募投資基金「Bain Capital」所主導的美日韓聯盟。該聯盟除了 Bain Capital 之外，還有出資逾 4 成的東芝、韓國半導體大廠 SK 海力士 (000660-KR)，以及 HOYA(7741-JP)。

該項交易，不僅阻止東芝半導體部門被威騰 (WDC-US) 收購，也防止韓國三星電子 (005930-KR) 在市場上進一步坐大。

也由於東芝持有逾 4 成股份，加上 HOYA 的入股，使得日方擁有 50.1% 過半股份，確保了決議權。

東芝記憶體預計在 2019 年內 IPO 上市。並已決定從日本的三家大型銀行，獲取 1.3 兆日圓的融資，打算自蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、希捷 (STX-US)、金士頓等四家公司手上，購回該公司的優先股。在簡化資本結構後，將有利股票上市審查，並在資本密集的科技產業裡，透過公開募股來獲取資金。

不過 6 月 15 日時，東芝記憶體位在日本三重縣的四日市工廠，因停電意外導致部分產線停工。該公司表示，目前所有設備皆恢復運作，「在數週之內，即可滿載生產」。