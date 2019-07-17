〈日韓貿易戰〉三星、SK海力士 要求南韓業者增加原料供應

根據《路透社》報導，南韓科技業巨擘三星電子與 SK 海力士，已要求當地供應商加速半導體原料的供給，以避免生產過程遭到中斷。這兩家公司的半導體原料供應商，於本週二向媒體透露了上述訊息。

日前日本政府於 7 月 4 日起，在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產的關鍵原料，採取了嚴格的出口管制措施。

三星電子與 SK 海力士 要求南韓業者增加原料供應。(圖片：AFP)

三星電子與 SK 海力士為了確保氟化氫的供應無虞，也急於尋求各種可能的取得管道。而日本政府的這項舉動，也極可能對全球的半導體供應造成威脅。

供應氟化氫給三星電子與 SK 海力士的南韓供應商「Foosung Co」，該公司的一名高層透露「這兩家公司幾乎每天來向我們確認，以確保更多的供應」。而半導體製造商們也向他們下單，以對他們的產品進行測試。

由於事態敏感，該名高層不願讓姓名曝光。而三星電子與 SK 海力士也拒絕透露相關訊息。

在這次受到日本出口管制的半導體原料品項，南韓科技業在相關需求上，幾乎都依賴日本出口。而南韓也有向中國與南韓國內來取得氟化氫。

也由於氟化氫是具有強烈腐蝕性的劇毒物，因此儲存方式也並非可行選項。

南韓媒體《Yonhap Infomax》在週二報導，這兩家公司要求當地供應商增加氟化氫的供應，以減少對日本進口的依賴。

有 SK 海力士的高層透露，他們正對一些南韓國產氟化氫進行測試，但未進一步提供詳細內容。該公司也透露，他們公司總裁 Don Kim 在週二前往日本，與當地供應商們商討相關出口管制問題。