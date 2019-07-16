〈日韓貿易戰〉韓媒：SK海力士正對國產氟化氫展開測試

南韓科技業在面臨日本的半導體原料出口限制措施下，各家韓國半導體廠也正在著急地找尋解決之道，據《Business Korea》報導，半導體大廠 SK 海力士，正對採購自南韓國內的高純度氟化氫展開測試，以在相關原料的取得問題上作出因應。

日前日本政府在 7 月 4 日起，在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制措施。

韓方雖多次要求日本撤回該項決定，但日本政府以過去南韓在可轉用於軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。

韓媒：SK 海力士正對國產氟化氫展開測試。(圖片：AFP)

據了解，SK 海力士目前所進行測試的氟化氫，是由南韓 SoulBrain 所供應，該產品使用來自中國的原料，並在南韓國內生產；而過去 SK 海力士所使用的氟化氫，則是 SoulBrain 從日本所進口的產品。

三星電子則是在部分的半導體製程中，已經開始使用在南韓國內所採購的高純度氟化氫。而許多的南韓半導體製造廠，也正考慮從俄羅斯進口化學原料。

這次被日本政府列入出口管制的品項中，日本產的氟化氫就占了南韓氟化氫總進口量的 43.9%；而在日本產的高純度氟化氫方面，更在南韓的高純度氟化氫進口量上，達到幾乎 100% 的占比。

三星電子副會長李在鎔，在 7 日時緊急赴日，就相關出口限制問題與日本財經界進行商討。而在結束 6 天的日本行程後，李在鎔於 12 日回到南韓，並於隔日召開了公司高層會議。韓國財界人士透露，李在鎔在該會議中，要求對日本的出口管制作出徹底的準備。

李在鎔在三種化學原料的確保上，雖有所斬獲。但是在取得的方式上，還有詳細內容皆不得而知。業界則表示「聽說三星在市場到處進行原料的收集，以確保生產上所需」，不過「日本若持續進行出口管制，應該也撐不過幾個月」。

另外，根據韓媒說法，三星電子已在近日，向中國西安與美國德州的廠商，皆下了大筆的高純度氟化氫訂單。