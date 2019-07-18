〈每日外資外匯觀點〉IMF一句話 又讓美元多頭不開心

周三美國公布新屋開工和營建許可數據均不如預期，國際貨幣基金 (IMF) 報告指出，美元實質有效匯率將較美國基本面相對高估，市場擔心美國總統川普將更有理由出手干預以削弱美元走勢，使得美元指數周三下跌，周四進一步跌破 97.1。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

IMF 發布的報告中指出，美元實質有效匯率 2017 年貶值 7% 後，2018 年升值 4%，直至 2019 年 5 月再度升值 3.4%，將較美國基本面相對高估 6-12%，市場對川普出手干預匯率的不確定性擔憂升高，拖累美元走勢。

高盛和法國興業銀行分析師日前均預警，美國干預匯市的風險正在不斷升高。

PIMCO 更指出，川普幾度呼籲美國降息外，歐洲央行和日本央行發出進一步放鬆貨幣政策的信號，已使得全球貨幣情勢更加緊張。

美國上一次干預匯市是在 2011 年日本 311 大地震後日圓飆升，但當時的舉措是提振美元，但這次有所不同，若歐洲央行進一步採取刺激措施，美國很可能會打壓美元。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 撰文指出，美國房屋開工和建築許可跌幅超過預期，但直到美股開盤，美元才真正開始下跌，意味著美元走勢，還是要從收債市殖利率和股市尋找方向，預期本周底前仍是如此。