〈每日外資外匯觀點〉川普口頭干預美元愈來愈不靈 難保不祭出行政干預

美國總統川普發布推文再次抨擊歐洲等地大玩操縱貨幣的遊戲，分析師在川普多次口頭干預美元走勢後，存在行政干預的風險，美元承受壓力，周四亞洲盤走軟在 96.7 附近震盪；周五美國將公布非農就業數據，市場須提防若數據不如預期，恐引發美元另一波拋售。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

川普在最新推文中指責歐洲等地為和美國競爭，向系統注入資金，大搞貨幣操縱的把戲，美國應該效法，對此市場對美國政府干預匯市打壓美元的擔憂升高。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師表示，儘管數十年來，美國財政部未干預匯市壓低美元，但在川普的行事作風下，則很難說，提醒投資人應及早做好準備。

美銀美林 (BofAML) 先前發布的報告中指出，雖然美國政府對美元的口頭或行政干預不適當，但無可諱言地，這樣的風險正在攀升。

美銀美林分析，川普不斷抨擊聯準會還不放寬貨幣政策，使得美元受到打壓，而聯準會也做好降息準備，但對美元的影響不大。「口頭干預」的次數多了，減弱美元走勢的效果正在消退，不排除美國政府採取更直接的行政干預。

評級機構穆迪表示，美國就業市場繼續放緩，疲軟的 ADP 就業數據公布後，美元反應鈍化，維持原有在 96.7 附近狹幅整理的格局，可能要待周五非農數據公布，進一步確認經濟放緩後，才會大舉拋售美元。

Forexlive 董事 Adam Button 表示，6 月小非農數表現不及預期，恐怕周五公布的非農數據也將凶多吉少，到時市場對聯準會一舉降息 50 個基點的預期將會進一步升高。