〈每日外資外匯觀點〉非農數據恐爆雷 美元多頭最好高度戒備

美元指數周五亞洲盤早盤持穩在 96.76 附近，投資人靜待今晚美國非農就業數據公布，分析師們普遍預期數據表現可能不佳，倘若如此，市場對聯準會激進降息的預期將再升高，美元恐將遭受打擊。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

六月非農就業數據將是聯準會七月會議前的最後一份就業數公布，經濟學家預測 6 月份非農就業人數將成長長 16 萬人，平均時薪較上月增加 0.3%，失業率穩定在 3.6%。

Forexlive.com 董事總經理 Adam Button 表示， 6 月小非農表現不及預期，預期今天公布的非農數據也不甚樂觀，將帶動市場對聯準會降息 50 個基點的預期升高。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，聯準會上月釋出降息的信息，而降息的速度取決於數據，使得經濟數中的就業數據更加重要，一旦非農就業成長低於預期，美元兌各主要貨幣可能將全面下跌。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 則認為，儘管上月公布的就業數據不甚理想，拖累美元走勢，但此次若數據與市場預期相去不遠的話，其實影響相當有限。

Bednarik 表示，聯準會已暗示未來幾個月可能降息，且失業率處於 50 年來的低點，只有數據與市場預期出現差距過大，才可能引發美元的劇烈波動。