紐約匯市 — 美元回軟 IMF 稱美元高估6%至12%；歐元仍未擺脫負面基調

周三 (17 日) 美元指數兌多數主要貨幣走弱，扭轉了前日因美國零售數據大好而上漲的幅度，主要因美國房市數據疲軟、企業獲利擔憂，加強聯準會降息的預期。

美國公布 6 月營建許可與新屋開工數月增率，分別為 -6.1% 與 -0.9%，雙雙萎縮且低於市場預期，同時，美國褐皮書顯示，企業對未來前景看法正面，但普遍擔憂貿易不確定性，可能造成負面衝擊。市場期望聯準會降息，且不確定白宮是否會配合美國總統川普的弱勢美元想法。美元指數因此較前日下跌 0.16% 至 97.22。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「隨著市場持續定價低利率的期望，將限制美元漲幅。此外，每次當總統發表美國是否需要弱勢美元的時候，當會讓美元承壓」。

此外，IMF 於周三 (17 日) 表示，基於美國短期的經濟表現，美元已經過度高估 6% 至 12%。歐元、日圓、人民幣則與基本面一致。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

非美貨幣多數相對彈升。歐元兌美元價位上揚 0.13% 至 1.1222，自一周低點反彈。歐洲公布 6 月消費者物價指數 (CPI)，月增率上揚 0.2%，年增率來到 1.3%，高於市場預期，但仍遠低於央行的目標。

分析師認為，儘管歐洲央行 (ECB) 9 月將再啟定向長期再融資操作 (TLTRO)，但對目前的貿易保護主義與英國脫歐問題沒有太大幫助，此外，歐洲通膨維持低檔，殖利率也比主要國家低得多，因此，分析師認為，儘管歐元小幅反彈，但整體仍未擺脫負面的基調。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (18 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 97.22。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1222 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2433 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7010 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3051 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.95 日圓。