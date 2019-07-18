貿易戰暫無惡化+央行寬鬆預期 美半導體股領軍S&P500強漲

在美國總統川普和中國領導人習近平經過「良性的對談」之後，刺激了投資人對於晶片產業在中美貿易戰爭得以有所改善的期望。而這股樂觀的氛圍也反映在該產業的股價表現上。在 S&P500 指數優異表現的排行中，半導體股票就佔據了前段班的席次。

美光 (MU-US) 及輝達 (NVDA-US) 股價在周二清晨皆上升 6%，而博通 (AVGO-US) 及 AMD(AMD-US) 也上升超過 5%。

美光股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

在 S&P 500 表現前十大的股票中，僅有 casino operator Wynn Resort(WYNN-US) 是唯一非晶片製造商。

其他晶片大廠，如 intel(INTC-US) 增長 3.6%，而德儀 (TXN-US) 也增長了 4.1%。

而晶片產業的獲利也激勵的費城半導體指數 (Philadelphia semiconductor index) 的走升，共增加了 4.6%，其追蹤了此產業的 30 家公司。也讓此指數迎來了自 1 月 24 日起最大的漲幅，同時也較 4 月 24 日創紀錄的收盤價 1,589.02 下跌了 11.2%。

此次 S&P 500 整體上升 1.3% 的表現，主要也歸功於川普的推特發文以及歐洲央行可能採取降息來刺激該區域的經濟。

美國總統川普在推特上表示「其與中國代表在電話中有一段十分愉快的對話」，而此次對話的時間也發生在 6 月在大阪舉行的 G20 會議之前。

此篇言論幫助了美國上市的晶片製造商有效迴避了德國世創電子公司對於貿易戰的不利警告。另一方面，此言論也對歐洲的競爭者帶來沉重打擊。

長久以來，美國半導體製造商普遍被視為較易受到關稅影響的群體，其也持續在貿易爭端期間承受相當的壓力。