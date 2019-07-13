Q2雲霄飛車！Netflix、Roku財報一公布 市場鐵定瘋了

財報季就要開始，Bespoke 投資集團認為，有一些公司的股票將會在公布財報後面臨大跌或大漲。

Bespoke 投資集團從上市至少 5 年的企業中，分析出獲利波動性最大的幾家，其中 2013 年上市的 Container Store (TCS-US) 將是該組波動作大的個股，單日漲跌幅高達 17.6%，而該名單上還有一家令人屏息的企業 Netflix (NFLX-US)，可能在財報公布後立刻迎來 12.8% 的漲幅或跌幅。

當該名單縮小至僅有 5 年財報記錄或 20 個季度財報時，Bespoke 看到更高的波動性。Yelp (YELP-US) 財報公布後，波動率達 15.18%；線上旅遊公司 Travelzoo (TZOO-US) 財報日平均波動幅度 13%。

再縮限時間框架，只納入最近 6 季財報來看時，這個波動幅度更加劇烈。上市以來只有 7 季的 Roku (ROKU-US) 財報公布後的單日波動平均達 25%。

如果早上發布財報，Bespoke 統計當日交易時間的股價變化，如果是盤後公布財報，Bespoke 統計隔天交易時間的股價變化。

下週一起，花旗 (C-US) 揭開財報季序幕，接著幾家重量級華爾街投行於下周接力公布，此外，微軟(MSFT-US)、UnitedHealth (UNH-US)、IBM(IBM-US)、Philip Morris (PM-US)、聯合航空(UAL-US) 和 Netflix 也將公布第二季財報。

這回財報季能比以往更加波動，因為貿易戰和全球成長的不確定，一大群美國企業降低了獲利標準。根據 FactSet 的數據，先前發布第二季財測的 114 家企業中，有 77% 企業財測負面。

Bespoke 共同創辦人 Paul Hickey 表示，「在邁向財報季時，企業更新的財測一直都很負面。過去三年內，只有另外一季財測下修的速度更快，所以整體整體預期很低。」