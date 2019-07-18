大摩：特斯拉中國廠產量將比預期提前升高

摩根士丹利分析師週三 (17 日) 表示，特斯拉公司 (TSLA-US) 可能比各方想像中更快地提高中國產量，讓這家矽谷汽車製造商成為中國「領頭的豪華電動汽車製造商」。

由 Adam Jonas 領導的分析師團隊表示，他們在中國的團隊剛從中國供應商拜訪回來，這些供應商對特斯拉在中國的計劃以及上海興建中的工廠提出了「新的回饋」。

摩根士丹利分析師在報告中表示，「如果他們所言是正確的，特斯拉可能會比我們目前預設的情景更快地提高中國產量。」

分析師將該股評級維持在相當於中性，目標價 230 美元，比週三收盤價格下跌 10%。

分析師指出，他們預計上海工廠的生產將於 11 月開始。在明年，該工廠可能會生產 35000 到 40000 輛汽車，2021 年可能生產約 60000 輛汽車。

他們表示，在接下來的 3-5 內，特斯拉將在中國引領豪華電動車市場。

他們表示，中國市場將保持「高度競爭性」，特斯拉的銷量很可能在 2024 年達到 25.4 萬輛，之後到 2030 年降至 16 萬至 17 萬輛。

該汽車製造商預計將於下週公布第 2 季財報，並可能更新其中國規劃。特斯拉本月稍早公佈的第 2 季銷售額超出分析師預期。

FactSet 調查的分析師預計，特斯拉第 2 季經調整後每股將虧損 41 美分，去年同期調整後為每股虧損 3.06 美元。本季銷售額成長至 65 億美元，而去年同期為 40 億美元。

特斯拉股價本月來上漲 14%，6 月漲幅為 21%，略微緩解之前連跌 3 個月的走勢。該股今年來下跌 23%，而標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數同期漲幅分別為 20% 和 17%。