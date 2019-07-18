機構預測：2019年電子系統半導體含量下降至26.4%

雖然過去 30 年，半導體使用量不斷增加是明顯趨勢，但 2017 年和 2018 年電子系統的半導體平均含量大增主要是因為 DRAM 和 NAND 閃存平均售價大增，以及去年電子系統平均銷售成長大增所致。

IC Insights 預期，今年全球電子系統市場將成長 4% 至 16800 億美元，但今年全球半導體市場預計下降 12％，自去年首次超越 5000 億美元的水準萎縮至 4438 億美元。

如果 2019 年的預期實現，那麼 2019 年電子系統內的半導體平均含量將自去年刷紀錄的 31.1% 下降至 26.4%。

從歷史紀錄來看，與電子系統市場相比，半導體產業年平均成長率較高，其背後動力來自電子系統中使用的半導體含量和價值不斷提升。

隨著手機、汽車和個人電腦的全球出貨量在過去 10 年逐漸成熟並放緩，電子系統市場 2008 年至 2018 年的年複合成長率 (CAGR) 3%，而半導體市場同期的 CAGR 7%，這兩者的差異直接歸因於電子系統半導體含量 / 價值的增加。

記憶 IC 過去 2 年的平均售價上漲 (2017 年上漲 56%、2018 年上漲 29%)，但今年預計逆轉下跌 33%，一併也使半導體含量占比下降。然而，自 2020 年開始，半導體含量占比預計再次復甦上升，最終於 2023 年站上新高 31.8%。

電子系統的半導體含量上升趨勢有其限度，但無論最終上限在哪，一旦抵達後，半導體產業的平均年成長將緊跟電子系統市場的平均年成長 (即每年約 4% 至 5%)。