機構報告：Netflix若納入廣告 近1/4觀眾將取消訂閱

一份新研究報告發現，倘若 Netflix (NFLX-US) 在串流服務中納入廣告，其訂閱人數恐怕遭受重大打擊。

根據 Streaming Media 的數據，近期 Hub 娛樂研究調查顯示，23% 受訪者表示，如果 Netflix 以當前價格或便宜 1 美元的價格開始納入廣告，他們肯定或有可能取消訂閱。

Netflix 美國付費訂閱人數約 6000 萬人，以 23% 來計算，意味著 Netflix 可能因此流失近 1400 萬訂閱戶。

但如果 Netflix 降價 2 美元的話，僅 14% 受訪者仍堅持取消或有可能取消訂閱，若降價 3 美元，該比例則下降至 12%。

該調查是基於 1765 名、16 歲至 74 歲、每週至少看一小時電視、家中有寬頻的美國電視觀眾所作。

廣告業臆測，Netflix 總有一日會將廣告納為業務中的一塊核心。在今年 4 月 IAB 的 Digital Content NewFronts 專題討論會上，許多企業主管都認為 Netflix 最終仍將擁抱廣告，公關公司 UM 的 Joshua Lowcock 表示，「我無法想像 Netflix 永遠不打廣告的世界。」

雖然 Netflix 不播放廣告，但有時候熱門節目中會置入商品，這其中的關係有些複雜，Netflix 近期向《CNBC》表示，公司很少接受付費廣告欄位，但有一些品牌會付費給第三方團體，讓他們協助擺放產品，例如付費給節目製作方，請他們將產品直接帶入節目內容。

Netflix 今年一月漲價，其最受歡迎的 HD 標準方案自 11 美元調高至 13 美元。迄今該公司寧可漲價來抗衡燒錢率，而不願賣廣告來對抗成本。其執行長 Reed Hastings 2015 年受訪時仍表示，「我們的焦點和專業事實上是無商業廣告的。」

然而，串流服務業的競爭對手紛紛推出「廣告贊助免費版」，不難想像 Netflix 日後終將為五斗米折腰。

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