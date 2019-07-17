今年太陽能模組需求量將突破120GW 明年持續成長

研調機構集邦科技 (TrendForce) 旗下綠能研究 (EnergyTrend) 指出，由於第 3 季面對傳統淡季，太陽能模組客戶會稍微減緩拉貨力道，預期市場只是進入短暫休息狀態，今年全年全球太陽能模組需求量，仍有機會突破 120GW(十億瓦)，且明年仍將持續成長。

TrendForce 指出，自從 2018 年中國祭出 531 新政後，受波及的中國廠家積極尋求海外發展，以降低政策風險影響，加上全球市場分布趨於多元與分散，推升全球太陽能模組需求。

根據 TrendForce 統計，今年 1 至 5 月中國出口至海外地區的模組總量達到 28.5GW，相較於去年同期 531 新政尚未發布前的 14.8GW，幾乎成長一倍。新政發布後，2018 年 6 至 12 月的出口量達 26.3GW。

若以區域市場來看，歐洲地區是這段期間以來最大的亮點。由於歐洲 2018 年 9 月初起，正式取消對中國廠商的貿易壁壘，使中國模組出貨至歐洲地區的出口量，幾乎逐月升高，歐洲地區顯然成為受到 531 新政衝擊的中國廠商新出海口。

回歸到全球需求，TrendForce 預估，今年全球模組需求量預估將達 125.5GW，相較於 2018 年的 108.2GW，成長幅度近 16%，預期 2020 年可望持續成長。

TrendForce 預期，今年全球需求市場將更加分散，且除傳統中、美、印、日、澳五大市場外，歐洲部份新舊市場都有復甦跡象，起因來自 2015 年底議定的巴黎氣候協議，歐盟會員國為實現減碳排廢目標，再生能源建置比例持續增加，使模組需求量從 2018 年的 11.9GW，成長至 2019 年的 21.8GW，預計 2020 年將上升至 24GW，成長幅度逾 1 成。