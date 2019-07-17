〈台達電董座談AI〉AI影響力大 工廠智慧化有效減少人力需求

時代基金會暨麻省理工學院 (MIT) 今 (17) 日 於台北華南銀行國際會議中心召開全球產研計劃台灣年會，其中台達董事長海英俊，以台達蘇州吳江的智慧工廠為例，AI 在各行各業，都將帶來舉足輕重影響力，該廠由 32 名人力組成的產線，去年僅以 4 人搭配自動化機器，便足以支撐過去產能，台達電將持續擴展此規模，減少對人力的需求。

全球產研計劃台灣年會，會末由創會董事長徐小波領軍，邀請包括台達電 (2308-TW) 董事長海英俊、台大經濟系教授陳添枝等進行談話，本次重點聚焦美中貿易戰、如何複製過去台灣的成功以及未來趨勢。

海英俊表示，川普近期的反覆無常使得人心惶惶，因應美國祭出 25% 關稅，因此已大量將產線，從中國轉移至泰國、印度、斯洛伐克和台灣等地，並同步找尋開設新工廠的可能，相較同業，台達電受美中貿易戰影響較輕微。

對於 AI 發展，海英俊以自家位於蘇州吳江的智慧工廠為例，曾經由 32 名人力組成的產線，去年僅以 4 人搭配自動化機器，便足以支撐甚至超越工廠過去的產能，這項計畫也將在未來持續推廣，目標達到所有生產線 90% 的人力縮減。

海英俊也提及高盛 (Goldman Sachs) 紐約總部及黑石集團 (Blackstone) 在科技時代下的轉變，從過去全盛時期 600 位交易員，到如今剩下 2 位留守，黑石集團執行長 Stephen A. Schwarzman 更捐贈 3.5 億美元 (約合台幣 108 億) 給 MIT 計算學院 (College of Computing )，可見華爾街轉型，在時勢所趨下已悄悄的開始。

在 AI 崛起的時代下，台達電如何應對，並同時解決貿易戰帶來的衝擊，除了智慧工廠計畫的推動以及產線的轉移，人力縮編衍生出的失業問題，也是一大挑戰，海英俊與台達電勢必需要一個更加完整的方案，達社會與企業雙贏局面。