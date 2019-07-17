〈每日外資外匯觀點〉恐怖數據意外走高 美元反彈更有底氣

周二美國零售銷售數據意外強勁增長，降低聯準會月底可能大幅降息的預期；聯準會主席鮑爾的談話未如市場預期的更加鴿派，兩大因素支撐美元反彈，美元指數進一步走高至 93.4 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

CME 集團全球市場高級經濟學家 Erik Norland 認為，美國零售銷售數據意外走高，有助於解答聯準會此次降息是 25 個基點還是 50 個基點的問題。

加拿大帝國商業銀行表示，美國 6 月零售銷售數據表現強勁，使得市場傾向聯準會降息 25 個基點而非 50 個基點，對美元而言是利多。

Forexlive.com 管理總監 Adam Button 指出，鮑爾在上周的聽證會中就已預告消費支出表現穩健，樂觀數據不會扭轉投資人預期聯準會進一步寬鬆的立場，但會調降降息 50 個基點的預期。

布朗兄弟哈里曼全球外匯策略主管 Win Thin 表示，美國經濟前景改善應該可為美元進一步上漲提供動力。

在英鎊方面，周二英鎊兌美元跌至 27 個月低點，因競爭英國下任首相的保守黨成員約翰遜 (Boris Johnson) 和亨特 (Jeremy Hunt) 被認為在英國退歐談判上立場更加強硬，市場擔心英國無協議脫歐的風險不斷上升。

英國「維珍集團」(Virgin Group) 創辦人布蘭森 (Richard Branson) 上周表示，如果英國真的出現硬脫歐，悲觀預期英鎊兌美元將很可能貶至 1：1。