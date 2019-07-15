〈每日外資外匯觀點〉美國一旦啟動降息 年底前歐元漲幅空間4%

鉅亨網編譯陳世傑 2019年7月15號13點10分

美元指數上周震盪走跌後，周一亞洲盤小幅反彈至 96.83 附近。市場關注本周美國將公布有「恐怖數據」的零售銷售數據及聯準會主席鮑爾發表談話，歐元區、英國、加拿大也將公布通膨數據，牽動主要央行後續貨幣政策動向，預期將引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

CIBC 資本市場經濟學家 Avery Shenfeld 稱，聯準會主席鮑爾明確傾向降息，且釋出 7 月降息 25 個基點的信號，但強勁的核心 CPI 數據顯示，7 月降息 50 個基點的可能性大為降低。

歐元兌美元：

花旗上周五發布的報告指出，歐洲央行寬鬆政策可能進一步擴大，使得美國政府可能對美元實施干預的風險升高，增加美元的下行風險，該行預計美國政府的匯率干預目標歐元兌美元為 1.2 之上；美元兌日圓則下看至 100。

Eurobank Cyprus 外匯分析師表示，儘管整個夏季美元將持續居於主導地位，但一旦美國啟動降息後，美元將失去上漲動能，而且隨著聯準會加快降息步伐，歐元將從不斷縮小的利差中受益，預期今年底前歐元兌美元將來到 1.17，潛在漲幅為 4%。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元兌日圓：

美銀美林指出，月底聯準會若如預期降息，在利差縮小及風險資產波動性攀升下，美元兌日圓將會承受壓力下跌，看空日圓短線將在 106.5-108.5 之間震盪。

該行分析師補充說明，投資人還須關注資金流動和宏觀的影響，儘管貿易帳已經再度惡化，但日圓走勢顯示還不足以抵消化日圓結構性賣盤下降的影響。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳幣兌美元：

澳洲上周公布的數據顯示經濟前景趨弱，尤其是零售銷售、投資借貸以及房地產市場等數據，但考慮到澳洲聯儲未來 12 個月的降息概率已被完全消化，同摩根士丹利維持看多澳幣兌美元，持續持有多頭部位，預期在空頭回補的壓力下，目標上看 0.73。