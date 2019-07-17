瑞銀：人民幣未來一年內波動區間將放大至6.7到7.1元

美中貿易戰暫時休兵有助於美元兌人民幣回穩，瑞銀預期美元兌人民幣 3 個月內區間波動下限估約 6.8 元，未來 12 個月美元兌人民幣波動區間將放大至 6.7 到 7.1 元區間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 表示，美元兌人民幣短期內沒有大幅走貶的可能，即便雙方暫時休兵，但短期內也不太可能有所突破。

陳得能指出，G20 峰會雖讓美中貿易爭端獲得短暫平靜，在重啟貿易談判的情況下，市場近期應不至於有劇烈波動，但考量中國採購經理指數（PMI）有機會小幅改善，預期 7.0 大關將成為美元兌人民幣未來 3 個月的區間上限。

陳得能進一步分析，如果美中能達成貿易協議，美元兌人民幣匯價可能在 6.4–6.7 區間；反貿易緊張局勢升級，預估美元兌人民幣可能突破 7.0 關卡，甚至進一步升至 7.1–7.3 元區間。



陳得能表示，美元兌人民幣匯價走勢取決於兩大因素，包括美元整體走勢以及美中達成貿易協議的可能性。

瑞銀預估，2020 年美國 GDP 增長可能從今年的 2.8% 調降至 2.0%，預期美元將在未來 12 個月內走弱，但研判美中不太可能在 2020 年 11 月美國總統大選前達成貿易協議，因此即便美元走貶，也會限制美元兌人民幣的下行空間。











