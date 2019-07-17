紐約匯市 — 美元強漲！零售數據大好 降息2碼恐夢一場；英鎊重挫至 2 年新低

周二 (16 日) 美元指數大幅彈升，因美國零售數據大好，減緩美國經濟擔憂，同時，削弱了聯準會大幅降息的預期。

美國公布 6 月零售銷售月增率為 0.4%，扣除汽車與汽油之核心零售銷售，更大增 0.7%，遠優於預期之 0.1%，在 13 個項目中，高達 11 項出現正成長，其中非實體店面銷售月增率更攀至 1.7%。此外，6 月製造業生產較上月上揚 0.4%，優於預期之 0.2%，主要受汽車生產推動。

儘管聯準會主席鮑爾昨日在演講中重申，對通膨過低、債務上限、貿易與英國脫歐等問題擔憂，將採取適當行動以保持經濟擴張，不過經濟數據反映出，整體美國成長持穩，市場對月底聯準會能否一舉降息 2 碼的幅度存疑，推升美元指數上揚 0.46% 至 97.4，一舉漲破 97 整數大關，創下近一周新高。

TD Securities 資深外匯策略分析師 Mazen Issa 認為，美國經濟數據優於預期，聯準會月底大幅降息 2 碼的預期削減，動搖了美元下行走勢的預期。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

非美貨幣相對貶值，歐元兌美元貶值 0.44%，EUR/USD 價位下降至 1.1206，創一周新低。德國公布 7 月 ZEW 經濟調查為 -24.5，不僅低於預期之 -22.3，更創去年 10 月來最低紀錄，讓市場大失所望。分析師預期歐洲央行 ECB 可能進一步寬鬆貨幣政策，對歐元看法相對美元更為看空。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

英鎊重挫，GBP/USD 下跌 0.84% 至兩年多的低點。英國公布 6 月失業救濟人數大增 3.8 萬人，高於前月之 2.45 萬人，亦高於預期，創下 2009 年 5 月以來最高紀錄，顯示英國就業市場持續惡化。同時，英國無序脫歐的壓力加重，市場擔心 7 月 24 日新的英國首相就職後，將擴大脫歐的困境，英鎊表現持續遭到壓抑。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (17 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.4。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1206 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2407 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7011 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3082 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.21 日圓。