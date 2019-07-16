〈每日外資外匯觀點〉恐怖數據牽動降息 做好美元受打擊的準備

周二美國將公布素有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據，聯準會主席鮑爾也將再度發表談話，投資人並關注國際貿易局勢的發展，美元今天亞洲盤維持小幅彈升，在 96.9385 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

鮑爾上周在國會的證詞傾向鴿派，為本次聯準會降息打開大門，美元走勢受到打擊，FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，周二鮑爾將在巴黎發表談話，如果措辭再度偏鴿，可能會再受打擊，對其它主要非美貨幣將是利多。

即將公布的美國零售銷售數據，如果不如預期，可能促使聯準會擴大降息幅度，不過，凱投宏觀的經濟學家預估美國六月的零售銷售數據將持平，與第二季實際消費成長年增率反彈至 3% 以上相符。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，目前市場已完全消化聯準會降息 25 個基點的預期，但降息 50 個基點的機率仍有 20%，使得美元承受壓力，本周公布的零售銷售數據將是聯準會考量未來降息次數及本次是否降息 50 個基點的重要參考。

外匯網站 FXTM 的分析師指出，美元指數位於 96.5 附近須密切關注，一旦跌破，下檔支撐先看 96 整數關卡。

此外，在英鎊方面，摩根士丹利分析師指出，英國經濟數據開始走弱，低於市場預期，因此對英國央行能否維持鷹派立場存疑，建議做空英鎊，尤其是做空英鎊兌日圓。