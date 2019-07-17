「擠兌潮」湧現！德銀每天遭抽走 10 億美元

德意志銀行 (DB-US) 近期深陷困境，企業大幅重組之路困難重重。市場擔心德銀將出現流動性風險，德銀的主要客戶：對沖基金，正大幅從銀行抽離現金，湧現新版本的「擠兌潮」。

這個「擠兌潮」的版本，有別於商業銀行的客戶為一般存款人，德意志投資銀行的多數客戶為「對沖基金」。這些有「聰明錢」之稱的對沖基金，因擔心德銀將如同雷曼兄弟翻版一般，資金恐無限期遭到凍結，想從流動性風險中快速抽身。

根據彭博對德銀的主要客戶調查，這些對沖基金每天都從德銀抽走約 10 億美元的資金，反應出所有人都想降低與德銀的交易對手風險，特別是在德銀高達 45 兆歐元的衍生性商品上。

流動性困境將引發徹底的恐慌，因對沖基金們接連想換掉德銀、改變交易的主要經紀商，資金大規模離開後，德銀的交易壓力正在飆升，這將使德銀加快退出全球投資銀行之列。因此，德銀正在思考如何將手上主要經紀部門 (含技術與員工) 約 1500 億歐元的交易，轉移至法國巴黎銀行 (BNP)。

分析師認為，相對於德銀加快縮減投資銀行業務，法國巴黎銀行正努力擴展投資銀行領域，法巴銀行可能因此從主要經紀商，轉變為歐洲最大投資銀行。

為揭止流動性風險加劇，根據彭博的消息指出，本周德銀將與美國主要的對沖基金客戶會面，嘗試說服他們持續留在歐洲，如其他歐洲的基金一般。

然而，若這項計畫失敗，美國對沖基金離開，德國方面可能降級德銀優質資產的部門，並放入德銀為處分資產而成立的「資本釋放部」（Capital Release Unit）。目前資本釋放部裡，待處分風險資產達 740 億歐元，未來恐將擴大，且對應的槓桿曝險金額已高達 2880 億歐元。

德意志銀行為處分資產而成立的資本釋放部 (CRU) (來源: DB)

可以肯定的是，德銀的對沖基金業務部位將持續下降，接下來的問題是，德銀還擁有多少流動性儲備可以應付問題，以及對沖基金未來若全數離開，對德銀的影響為何。目前德銀股價已僅剩不到 8 美元，創歷史低點，若與雷曼兄弟當年的股價相比，已出現驚人的相似走勢。