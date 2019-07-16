〈日韓貿易戰〉三星note10遭衝擊 被迫減產10% 恐延期上市

日本與南韓之間的爭議擴大，已破壞三星即將推出 Note10 手機的生產計劃。

周一 (15 日) 根據韓國媒體 JTBC 報導，三星的 Note10 新手機原預計於 8 月亮相，但由於日本限制關鍵原料出口，三星擔心材料用盡，已決議降低產量。其中關鍵的三星獵戶座 Exynos 9825 處理器，三星高層主管表示，已降低 10% 的產出。

日本 7 月初宣布，管制的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等出口限制，是智慧型手機顯示器 OLED 面板及半導體生產上極重要的原料。

儘管先前傳言，三星副會長李在鎔已從日本以外的日本材料供應商取得氟化聚醯亞胺等材料，以避免生產中斷。然而，李在鎔仍要求高階轉館制定緊急應變計劃，防止日本擴大出口限制。

三星在發表新手機前一個月，正全力提高顯示器和晶片等產量，但目前關鍵 Exynos 9825 處理器縮減 10% 產出，分析師認為，這將可能影響後續上市日期及手機銷量。不過對美國方面的客戶應不造成影響，因為三星採用高通驍龍 Snapdragon 處理器。

目前三星預計於 8 月 7 日進行新品發表會。但三星尚未對 Note10 將於 8 月 23 日上市的傳言做出確認。