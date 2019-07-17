歐股盤前─川普稱仍可能對3250億美元中國商品加稅 指數期貨漲跌互見

美國總統川普日前重申，若有必要，將另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加徵關稅；川普的發言，加深了市場對美中貿易戰的擔憂情緒，今 (17) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 45 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.25%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.25%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.23%，深證成指上漲 0.17%；南韓 Kospi 指數下跌 0.93%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收跌 57.57 點，至 10828.48 點。

川普宣稱可另對中國輸美商品徵稅，加上日前公布財報的摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US)，淨利息收入前景皆有疑慮，週二美股收低，道瓊工業指數收跌 23.53 點 (0.09%)，至 27335.63 點；標普 500 指數收跌 10.26 點 (0.34%)，至 3004.04 點；那斯達克指數收跌 35.39 點 (0.43%)，至 8222.80 點。

川普昨日於內閣會議中指出，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，中國應依約增購美國農產品，他正在觀察北京當局是否會這麼做；他強調，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稱，預計本週會和中國進行另一次部長級電話會議，若有所進展，他和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 很可能會前往北京，與中方代表會晤。

美國參、眾兩院議員共組的兩黨聯合小組，週二公布一項法案，禁止在未經國會批准的情況下，把華為從「黑名單」中移除；川普把華為當作貿易談判籌碼的作法，將因此受限。

川普宣稱，美國和伊朗之間的關係，已有所改善，中東地區緊張情勢可望緩解，該消息使油價走跌。