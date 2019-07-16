〈日韓貿易戰〉分析師：影響層面過大、日韓終將妥協

日本政府在出口到南韓的半導體原料進行嚴格管制，而這樣的作法，也似乎將給全球供應鏈帶來混亂。南韓半導體產業若在生產上發生問題，使用半導體的美日等國的家電製造商們，也都將受到波及。

日本在半導體原料方面擁有極高的市占率，但是南韓若將原料取得的貨源分散，以中長期的角度來看，恐將與日本漸行漸遠。

韓國野村證券的鄭昌元專務，在 12 日於首爾接受記者們採訪時表示「三星電子與 SK 海力士，有可能在半導體方面進行小幅度的減產」。

日本於 7 月 4 日起，在出口到韓國的高純度氟化氫、氟化聚醯亞胺、光阻劑等三種，在半導體及 OLED 面板生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制措施。

而在這 10 天左右的時間內，不僅三星電子副會長李在鎔，為了確保半導體產品 原料赴日奔走，許多南韓的半導體廠商，也紛紛派員到台灣及中國，就是希望相關材料的供應無虞。

受到日本政府出口管制的品項中，就屬蝕刻氣體用途的氟化氫影響層面最廣。日本主要供應商之一的森田化學工業，在 7 月 4 日之後，就沒有取得出口許可，對韓出口也因而中斷。該公司的發言人表示「沒有在海外生產的打算」。

三星等南韓企業，在智慧型手機及 PC 個人電腦所使用的，半導體記憶體儲存裝置，於全球擁有 5 - 7 成的市占率。供應上若發生停頓，在相關電子產品的製造上極可能發生混亂。

此外，野村證券的調查分析師岡崎茂樹指出，日本半導體原料廠商的客戶，也可能因此逐漸流失。事實上，中國企業正在擴大氟化氫的投資。估計到了 2020 - 2021 年時，中國的生產能力將達 2018 年全球 9 成的供應水準。南韓企業將可更容易的從日本之外的國家取得相關原料。

而不光在中國，南韓的「韓民族日報」也報導，俄羅斯政府表明了提供氟化氫的意願。

分析師：影響層面過大、日韓終將妥協。(資料照片) (圖片：AFP)

過去中國在稀土出口進行管制時，在當時就曾經發生日本企業與第三國進行開發上的合作，或進行減少稀土消耗量的生產方式研發。

而在化學產業熟為人知的，則有 1993 年住友化學的愛媛工廠爆炸意外。當時該工廠所生產的半導體用樹脂原料，在全球市占高達 6 成。不過就在爆炸意外發生後，日立化成及台灣、中國的廠商伺機竄起，住友化學的市占也跟著大幅滑落。而最後，該部門更落得遭到處分的下場。

日本總研 (The Japan Research Institute, Limited，JRI) 的高級研究員向山英彥表示「由於影響過於龐大，日韓兩國在最後必將妥協」，提出他的看法。而過去日韓兩國就算在外交關係上發生惡化，在經濟方面也都維持著良好關係。