〈房產〉北市親水公園宅交易最夯 青年公園周邊居冠

房仲業者統計今年 1-4 月實價登錄資料，台北市親水公園周邊房市交易量最夯的前 3 名，分別是「青年公園」、「富民生態公園」以及「木柵公園」周邊區域，其中松山區「富民生態公園」周邊交易價格 1 年來漲幅 4.7%，居 10 大親水公園宅第 2，也為交易量第 2。

近 1 年來，台北市 10 大親水公園宅交易房價漲幅，排名第 1 是中正區二二八紀念公園周邊住宅，漲幅高達 7.5% 居冠。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，對於生活在都會區的民眾來說，公園可及性遠比避暑勝地高，且根據研究指出，公園確實能有效幫周邊環境降溫，加上水設施加持，讓公園周邊居住環境更舒適。

根據實價登錄資料，觀察今年 1-4 月台北市知名親水公園周邊 700 公尺內之成交資料，依交易量排名，分別是青年公園、富民生態公園、木柵公園、北投公園、榮星花園公園、大安森林公園、二二八紀念公園、玉泉公園、大湖公園以及南港公園。

居交易量排名第一的是萬華區的「青年公園」，今年 1-4 月周邊成交 82 件，平均單價約每坪 47.6 萬元，較去年同期修正 1.9%，謝志傑表示，青年公園面積 24.44 公頃，除了擁有大片綠地，園內還附設籃球場、網球場、羽球場、棒球場、高爾夫球場、溜冰場等等各種運動設施，水設施部分則有蓮花池，讓民眾可以沿著池畔悠閒散步，另外還有室內游泳池，並且附有滑水道增添戲水趣味，而青年公園周邊多成交電梯大樓產品，未來捷運萬大線通車後，可望提升當地交通機能。

松山區的「富民生態公園」周邊房市交易量為 70 件排名第二，今年 1-4 月平均單價約每坪 62.9 萬元，較去年同期成長 4.7%，謝志傑說明，富民生態公園坐落在民生社區中，是一座帶狀的生態公園，擁有物種豐富的生態池，環境寫意清涼，是非常適合攜帶孩童認識大自然、寓教於樂的公園，而民生社區中就有 25 個大大小小的公園，綠地占社區面積約十分之一，加上行道樹林立，整個社區綠意盎然，居住環境相當舒適，而周邊成交物件多以公寓型產品為主。

周邊交易熱度位居第三的是文山區的「木柵公園」，今年 1-4 月成交 65 件，周邊成交平均單價約 43.1 萬，房價與去年大致持平，謝志傑表示，約 4 公頃大小的木柵公園區內有大片的榕樹林，公園內環境清幽，親水環境包括游泳池以及萃湖的環湖步道，周邊成交產品則是電梯大樓與公寓型產品約占各半。

進一步觀察台北市 10 大親水公園的房價，以大安森林公園周邊平均每坪 90 萬元最高，不過較去年同期出現 4.7% 的修正，究其原因係今年 1-4 月成交單價破百萬的占比僅約去年的一半，因此拉低了平均單價。另外，房價最實惠的親水公園宅當屬北投公園，平均單價約每坪 40.5 萬元，而北投公園位置已接近山區，區域環境清幽，今年除了成交不少電梯大樓產品，套房型產品也頗為熱門。