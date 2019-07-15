創買進天價學區小豪宅「仁愛Ａ＋」 首見賠售交易

北市知名的附中學區套房「仁愛 A+」，其中 8 樓 10 坪大套房，2013 年以總價 1688 萬，單價 166.6 萬創台北市最貴套房紀錄；但在房市盤整下，同一戶屋主在今年把最貴套房以 1450 萬元賠售脫手，每坪單價 143.1 萬元，跌幅 14%，成該案首戶賠售的案子。

依照實價登錄揭露資料，台北市「仁愛 A+」共有 33 筆交易資料，其中有 4 筆買賣紀錄，除最新的交易賠售 238 萬元外，其餘 3 筆交易都有獲利。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區高價套房多半有學區設籍的優勢，因此吸引很多高資產父母為了卡學區而置產，即使出租收益不高，也在所不惜，購入時間點和價格影響著置產的賺賠，以最新交易為例，由於當初入手在 2013 年，仍為房市多頭時期，尤其又是最高單價，面臨目前房價下修，轉手很難創新高價，而該戶屋主持有 6 年，估已經滿足設籍入學需求，價差就當作為子女的教育投資。

台灣房屋信義光復旗艦店經理劉佶諭表示，學區卡位競爭激烈，以附中國中部為例，一個年級扣除音樂班，僅 6 個普通班，排除特殊保留名額，剩約 150 人開放給學區內具權狀的設籍學生，以設籍時間早晚做入學排序，因此建議入學前至少提早至少 4 年設籍比較安全。

依實價登錄台北市「仁愛Ａ+」租金行情，約 10 坪的套房租金約為每月 2.5 萬元，若以該戶當初入手價格來算年租金投報率，僅 1.7%，而新屋主以 1450 萬取得，投報率達 2.1%。

張旭嵐分析，房價盤整後，精華區小套房的租金投報收益相對提升，因此學區宅同時具有設籍和精華地段出租的雙重優勢，價修之後購買意願也有增加，吸引置產族逢低進場。

台北市高價套房單價歷史排行，以仁愛Ａ＋每坪 166.6 萬元居冠，信義路三段的菁選集 163 萬元居次，第三名就是松勤路的新世界，最高成交單價為 161.9 萬元，也是信義區的最貴小豪宅。